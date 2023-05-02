Хачанов о паре с Рублевым, которого победил в одиночке в Мадриде: «Надеюсь, завтра он будет со мной играть – нужно спросить»

Теги ATP Mutua Madrid Open Карен Хачанов Андрей Рублев Теннис

Карен Хачанов прокомментировал победу над Андреем Рублевым на «Мастерсе» в Мадриде.

Матч закончился со счетом 7:6(8), 6:4.

«Важнее всего было держать подачу. Мы оба очень хорошо подавали, в первом сете шансов на приеме не было. Тай-брейк сыграл ключевую роль. В Монте-Карло была похожая ситуация – он выиграл первый сет на тай-брейке, а потом начал больше вести игру.

Так что важнее всего было держать подачу и пользоваться шансами на приеме. Я это и делал. Во втором сете у него были брейк-пойнты, но я и эти важные розыгрыши провел хорошо».

Также Хачанов ответил, легко ли им будет перестроиться, чтобы завтра играть четвертьфинал в паре.

«Надеюсь. Надеюсь, завтра он будет со мной играть – нужно спросить (усмехается).

Этот матч окончен. Может быть, нужно время, чтобы все это переработать. В Монте-Карло было так же: мы играли пару, уступили в борьбе, а потом он меня обыграл. Но через день уже все нормально.

Жизнь продолжается. Он в этом году хорошо выступает, я тоже. Только жаль, что мы встретились уже в четвертом круге».

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5 комментариев

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Ben Shelton
Андрей парень отходчивый)
+10
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+10
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Антон Тимофеев
Ну, Карен, попадай в топ-8, тогда в 4-ом круге не будете встречаться))) Кстати, по очкам в 2023 - 1530, как раз идет 8-ым.
+8
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Tursus
Ребята равные по местеству, на мой взгляд, посто Андрей немного стабильнее на дистанции. Поэтому победа Карена более законмерна, чем проигрыш, поскольку в Монте-Карло удача была на стороне Андрея. Удачи обоим в дальнейшем!
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Olga.t
сегодня соперник, завтра напарник) психологически перестроиться непросто..
Андрей эмоциональный очень, Карен спокойнее.
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N.S.A.8.5
Ну он то точно будет играть, так как уже не надо беречь силы для одиночки, как раз таки ты должен решить играть ли пару завтра или поберечь силы для четвертьфинала
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