Хачанов о паре с Рублевым, которого победил в одиночке в Мадриде: «Надеюсь, завтра он будет со мной играть – нужно спросить»

Карен Хачанов прокомментировал победу над Андреем Рублевым на «Мастерсе» в Мадриде.

Матч закончился со счетом 7:6(8), 6:4.

«Важнее всего было держать подачу. Мы оба очень хорошо подавали, в первом сете шансов на приеме не было. Тай-брейк сыграл ключевую роль. В Монте-Карло была похожая ситуация – он выиграл первый сет на тай-брейке, а потом начал больше вести игру.

Так что важнее всего было держать подачу и пользоваться шансами на приеме. Я это и делал. Во втором сете у него были брейк-пойнты, но я и эти важные розыгрыши провел хорошо».

Также Хачанов ответил, легко ли им будет перестроиться, чтобы завтра играть четвертьфинал в паре.

«Надеюсь. Надеюсь, завтра он будет со мной играть – нужно спросить (усмехается).

Этот матч окончен. Может быть, нужно время, чтобы все это переработать. В Монте-Карло было так же: мы играли пару, уступили в борьбе, а потом он меня обыграл. Но через день уже все нормально.

Жизнь продолжается. Он в этом году хорошо выступает, я тоже. Только жаль, что мы встретились уже в четвертом круге».

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