Кудерметова о логотипе «Татнефти» на форме: «На «Уимблдоне» запрещено с ним играть, но на данный момент я не нарушаю правил»

Теги Уимблдон WTA Вероника Кудерметова Теннис

Вероника Кудерметова прокомментировала то, что носит на форме логотип «Татнефти».

Компания поддерживает Кудерметову с 2021 года. Сейчас «Татьнефть» внесена в санкционный список Евросоюза.

«На «Уимблдоне» запрещено играть с логотипом, связанным с Россией, я это знаю. На данный момент я не нарушаю правил, потому что сегодня опубликовали интервью, в котором говорится, что разрешено использовать, а что нет. Если ситуация изменится, я что-нибудь предприму».

На данный момент я не нарушаю правил. Да, я знаю, что на «Уимблдоне» нам нельзя носить логотипы, связанные с нашей страной, но я с этим согласна. На данный момент я могу носить этот логотип и это делаю», – цитирует Кудерметову The Guardian.

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5 комментариев

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seimur
Ответ cosset
татнефть - это не логотип, связанный со страной, логотип страны - это флаг или герб. это же совершенно определенная реклама компании, внесенной в санкционный список. видимо, Вероника решила как и Потапова дождаться когда попросят, сама не догадывается.
не, она впереди паровоза побежит! уже низкий старт взяла!
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seimur
было бы клёво, если в связи с этими вывертами бритов в компании "Татнефть" Кудерметовой премию в пику им выписали. 🤣🤣🤣 или пересмотрели сумму контракта в сторону увеличения! 👍
+1
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FinishedBreakfast
Татнефть не внесена в санкционный список! С чего вы это взяли вообще?
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justbored
Ответ cosset
татнефть - это не логотип, связанный со страной, логотип страны - это флаг или герб. это же совершенно определенная реклама компании, внесенной в санкционный список. видимо, Вероника решила как и Потапова дождаться когда попросят, сама не догадывается.
Ну как попросят, так и снимет.
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