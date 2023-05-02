Кудерметова о логотипе «Татнефти» на форме: «На «Уимблдоне» запрещено с ним играть, но на данный момент я не нарушаю правил»

Вероника Кудерметова прокомментировала то, что носит на форме логотип «Татнефти».

Компания поддерживает Кудерметову с 2021 года. Сейчас «Татьнефть» внесена в санкционный список Евросоюза.

«На «Уимблдоне» запрещено играть с логотипом, связанным с Россией, я это знаю. На данный момент я не нарушаю правил, потому что сегодня опубликовали интервью, в котором говорится, что разрешено использовать, а что нет. Если ситуация изменится, я что-нибудь предприму».

На данный момент я не нарушаю правил. Да, я знаю, что на «Уимблдоне» нам нельзя носить логотипы, связанные с нашей страной, но я с этим согласна. На данный момент я могу носить этот логотип и это делаю», – цитирует Кудерметову The Guardian.

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