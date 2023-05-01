Рублев и Хачанов впервые с 2019-го выиграли два парных матча на турнире ATP подряд
Андрей Рублев и Карен Хачанов во втором круге парного «Мастерса» в Мадриде обыграли пятых сеяных Николу Мектича и Мате Павича – 6:7(5), 6:3, 10-6.
Россияне выиграли два парных матча подряд впервые с «Мастерса» в Париже 2019 года. Тогда они дошли до финала.
С тех пор они провели 26 турниров.
В четвертьфинале в Мадриде Рублев и Хачанов сыграют со вторыми сеяными Джейми Марреем и Майклом Венусом.
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