Рублев и Хачанов впервые с 2019-го выиграли два парных матча на турнире ATP подряд

Теги ATP Джейми Маррей Mutua Madrid Open Майкл Венус Никола Мектич Мате Павич Карен Хачанов Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев и Карен Хачанов во втором круге парного «Мастерса» в Мадриде обыграли пятых сеяных Николу Мектича и Мате Павича – 6:7(5), 6:3, 10-6.

Россияне выиграли два парных матча подряд впервые с «Мастерса» в Париже 2019 года. Тогда они дошли до финала.

С тех пор они провели 26 турниров.

В четвертьфинале в Мадриде Рублев и Хачанов сыграют со вторыми сеяными Джейми Марреем и Майклом Венусом.

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4 комментария

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Bogdan Vosil
Маррей и Венус не 2-е сеянные. 2-ми были Рам/Сэлисбэри
+3
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Vladimir Murin
Ответ Светлана Менова
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на прошлом мастере в Монте-Карло
+1
0
+1
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Светлана Менова
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Доминик
Лишнее доказательство, что парный теннис - удел лузеров. Часто вижу, как одиночники, порой совсем не сыгранные, громят опытных парников.
0
0
0
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Алексей Латышов
Ответ Bogdan Vosil
Маррей и Венус не 2-е сеянные. 2-ми были Рам/Сэлисбэри
Маррей и Венус вообще несеянные.)Они обыграли Рама/Сэлисбэри.
0
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