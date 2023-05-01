Медведев пятый раз отыгрался с 0:1 по сетам на грунте

Теги ATP Mutua Madrid Open Даниил Медведев Александр Шевченко Теннис

Третья ракетка мира Даниил Медведев в третьем круге «Мастерса» в Мадриде обыграл Александра Шевченко – 4:6, 6:1, 7:5. В решающем сете он дважды отыгрывал брейк.

Теперь его баланс в основном туре на грунте после поражения в первом сете составляет 5:19. Для сравнения на харде он составляет 37:61, а на траве – 6:14.

В целом в этом сезоне Медведев выиграл все восемь решающих сетов.

Он впервые вышел в 1/8 финала в Мадриде.

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14 комментариев

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Антон Кривоногов
Как пятисетовик отыграл😁
С победой тебя, Даня!
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costa0545
Тяжело, не показав хорошую игру, явно в не свой день, но смог пройти дальше, молодец) Даниил)))
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Дима Миронов
следующий матч завтра?
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S.Graf
Ну, и что это было? Или мастер-класс от Данилы-мастера, или само-краштест, устроенный самому себе для прокачки и физики, и менталки.
Склоняюсь ко второму.
Браво Медвед!
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Алексей Латышов
Ответ Дима Миронов
следующий матч завтра?
Гугл говорит, что следующий матч Даниила будет завтра.
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Пользователь Имени
Шевченко конечно молодец, но Медведев такое ощущение, что весь матч входил в него, повезло, что Александр позволял раз за разом отыгрывать брейки и дарить геймы с 0:40
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AminO2
Интересная статистика сезона. Иными словами, если в трехсетовом формате Даниил берёт хотя бы сет, то берёт и матч.
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Ан Кот
Ответ Sutekh Hexen
С такой игрой его Циципас или Алькарас в двух сетах закроют без видимых проблем.
с Ципой не так однозначно, а вот против Карася с такой игрой действительно ловить нечего
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AminO2
Ответ S.Graf
Ну, и что это было? Или мастер-класс от Данилы-мастера, или само-краштест, устроенный самому себе для прокачки и физики, и менталки. Склоняюсь ко второму. Браво Медвед!
Подготовка к Шлему, однозначно.
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инок
Укротил все-таки Даниил молодого и дерзкого Александра! Но с огромным трудом. Может могучая тройка наших превратится в четверку? Хотелось бы.
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инок
Шевченко очень достойно играл, если бы не устал так сильно - то мог бы и выиграть. Надеюсь он себя ещё покажет.
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Никита Волк
Ответ Sutekh Hexen
С такой игрой его Циципас или Алькарас в двух сетах закроют без видимых проблем.
За что минусуют-то?)) В обратное верят что-ли?
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