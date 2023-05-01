Медведев пятый раз отыгрался с 0:1 по сетам на грунте
Третья ракетка мира Даниил Медведев в третьем круге «Мастерса» в Мадриде обыграл Александра Шевченко – 4:6, 6:1, 7:5. В решающем сете он дважды отыгрывал брейк.
Теперь его баланс в основном туре на грунте после поражения в первом сете составляет 5:19. Для сравнения на харде он составляет 37:61, а на траве – 6:14.
В целом в этом сезоне Медведев выиграл все восемь решающих сетов.
Он впервые вышел в 1/8 финала в Мадриде.
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С победой тебя, Даня!
Склоняюсь ко второму.
Браво Медвед!