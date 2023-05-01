Медведев пятый раз отыгрался с 0:1 по сетам на грунте

Третья ракетка мира в третьем круге «Мастерса» в Мадриде обыграл – 4:6, 6:1, 7:5. В решающем сете он дважды отыгрывал брейк.

Теперь его баланс в основном туре на грунте после поражения в первом сете составляет 5:19. Для сравнения на харде он составляет 37:61, а на траве – 6:14.

В целом в этом сезоне Медведев выиграл все восемь решающих сетов.

Он впервые вышел в 1/8 финала в Мадриде.

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