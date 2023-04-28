Арнальди в матче с Руудом впервые обыграл соперника из топ-50

105-я ракетка мира Маттео Арнальди обыграл №4 во втором круге «Мастерса» в Мадриде – 6:3, 6:4.

22-летний итальянец впервые победил представителя топ-50 (при четырех поражениях). До этого самым высокорейтинговым соперником, которого он обыгрывал, был №83 Хауме Муньяр.

В Мадриде Арнальди второй раз выступает в основной сетке «Мастерсов» и впервые прошел круг. Дальше он поборется с Муньяром.

Рууд второй раз за сезон проиграл сопернику из-за пределов топ-100. В целом в 2023-м у норвежца 11 побед и девять поражений. Теперь ему предстоит защищать полуфинал в Риме (360 очков) и финал на «Ролан Гаррос» (1200 очков).

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