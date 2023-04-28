Арнальди в матче с Руудом впервые обыграл соперника из топ-50

Теги ATP Mutua Madrid Open Каспер Рууд Теннис

105-я ракетка мира Маттео Арнальди обыграл №4 Каспера Рууда во втором круге «Мастерса» в Мадриде – 6:3, 6:4.

22-летний итальянец впервые победил представителя топ-50 (при четырех поражениях). До этого самым высокорейтинговым соперником, которого он обыгрывал, был №83 Хауме Муньяр.

В Мадриде Арнальди второй раз выступает в основной сетке «Мастерсов» и впервые прошел круг. Дальше он поборется с Муньяром.

Рууд второй раз за сезон проиграл сопернику из-за пределов топ-100. В целом в 2023-м у норвежца 11 побед и девять поражений. Теперь ему предстоит защищать полуфинал в Риме (360 очков) и финал на «Ролан Гаррос» (1200 очков).

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11 комментариев

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Андрей Судалин
Рууд открывает новые таланты.
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Dikki Shelton
Каспер в плохой форме. Трудно ему придется в ближайшее время.😐
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ChefJhonnyMorgan
А ведь в прошлом сезоне человек на первое место в рейтинге претендовал
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ChefJhonnyMorgan
Ответ scanner c
Да был в шаге на ЮС опен
Удивительный регресс на самом деле
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Sincere
Ответ Великий Алонсо
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Если честно, ты задолбал всех подряд обсирать на любой рандомной ветке)
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Юрий Шептухин
Не так давно, в финале итогового разминал Новака перед АО.
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Великий Алонсо
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Великий Алонсо
Если честно такого слабого топ-5 за последние годы я даже и не припомню, не говоря уж о экс-2 номере, какое то позорище полнейшее от Каспера.
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Россия будет свободной
Рууд дискредитирует методику составления рейтинга АТР
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Йенс Мустерманн
Рад за этого итальянского парня, значимое достижение в его карьере.
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scanner c
Ответ ChefJhonnyMorgan
А ведь в прошлом сезоне человек на первое место в рейтинге претендовал
Да был в шаге на ЮС опен
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