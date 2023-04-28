Берреттини снялся с «Мастерса» в Риме

Маттео Берреттини пропустит «Мастерс» в Риме.

«Я продолжал надеяться, что смогу сыграть на турнире в Риме, который так много для меня значит и благодаря которому я начал мечтать. Однако последнее обследование показало, что потребуется еще как минимум неделя, прежде чем я смогу снова приступить к тренировкам.

Пропускать турнир в Риме очень тяжело, ведь все это благодаря 🇮🇹 болельщикам. Ваша поддержка невероятно важна, и я с нетерпением жду, когда снова перед вами выступлю 🙏❤️🔨», – написал Берреттини.

Его место в основной сетке займет Кристофер О’Коннелл.

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