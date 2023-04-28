Берреттини снялся с «Мастерса» в Риме

Теги Кристофер О'Коннелл Маттео Берреттини Теннис

Маттео Берреттини пропустит «Мастерс» в Риме.

«Я продолжал надеяться, что смогу сыграть на турнире в Риме, который так много для меня значит и благодаря которому я начал мечтать. Однако последнее обследование показало, что потребуется еще как минимум неделя, прежде чем я смогу снова приступить к тренировкам.

Пропускать турнир в Риме очень тяжело, ведь все это благодаря 🇮🇹 болельщикам. Ваша поддержка невероятно важна, и я с нетерпением жду, когда снова перед вами выступлю 🙏❤️🔨», – написал Берреттини.

Его место в основной сетке займет Кристофер О’Коннелл.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий