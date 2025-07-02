Евгений Кафельников: «Лично у меня вообще нет уверенности, что хоть кто-то из наших выйдет во вторую неделю «Уимблдона»

Евгений Кафельников не верит в успешное выступление россиян на «Уимблдоне».

«Лично у меня вообще нет уверенности, что кто-то из наших удачно выступит на «Уимблдоне » в этом году. Что хоть кто-то выйдет во вторую неделю. Возможно, только Мирра [Андреева ] сможет, и то при счастливом стечении обстоятельств», – цитирует Кафельникова ТАСС.