Вавринка о матче с Рублевым: «Думаю, я смогу показать хороший теннис. Для меня это большой вызов»

Теги ATP Стэн Вавринка Mutua Madrid Open Андрей Рублев Максим Кресси Теннис

Стэн Вавринка прокомментировал победу над Максимом Кресси в первом круге в Мадриде.

Он обыграл американца 6:7(3), 6:3, 7:6(4). На мадридском «Мастерсе» швейцарец не выступал с 2019 года.

«Очень рад, я ожидал тяжелого матча. Я впервые сыграл против него, он тяжелый соперник, оказывающий на тебя давление, особенно в быстрых условиях. С ним тяжело управлять игрой, в матче мало розыгрышей. Но я сохранял спокойствие и старался быть агрессивным на подаче. Здорово выиграть эту битву».

Также он поделился ожиданиями от встречи с Андреем Рублевым.

«Это будет совершенно другой матч. Второй круг, у меня уже есть матч за спиной. Думаю, я смогу показать хороший теннис, мы уже несколько раз встречались. Он в отличной форме, будет тяжелая битва, но для меня это большой вызов. Вот почему я продолжаю играть и бороться с лучшими игроками мира».

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2 комментария

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Korendos
Вышел как-то Вавринка на корт, а там Рублев
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Maratik1982
Ответ Korendos
Вышел как-то Вавринка на корт, а там Рублев
...Донну Векич разминает и разтяжку ей делает!!!)
+2
-2
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