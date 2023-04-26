«Давай, #####!» Бублик выиграл самый длинный тай-брейк года

Теги ATP Mutua Madrid Open Даниэль Элахи Галан Александр Бублик контент Теннис

Александр Бублик в первом круге «Мастерса» в Мадриде играет с Даниэлем Элахи Галаном. Он выиграл первый сет на тай-брейке со счетом 17:15.

Комментатор Tennis TV сообщил, что это был самый длинный тай-брейк этого сезона. Он длился 25 минут.

Бублик выиграл его обводящим слева, после которого крикнул: «Давай, #####!»

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12 комментариев

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Сергей Орлов
"Давай, пожалуйста!", очевидно же.
+26
-1
+25
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Аморалинни
Откройте букву "Б"
+9
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+9
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Денис Шмелев
Ответ Великий Алонсо
О какой молодец, еле высрал тай-брейк 17-15 против челленджериста из Колумбии 🤣
Бублик и сам в этом году играл на челленджере, а в гонке они оба не входят в сотку.
На грунте Галан точно не хуже Бублика - за карьеру выиграл больше матчей на турнирах ATP (19 против 11 у Бублика. )
+7
0
+7
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Rus1an
> Комментатор Tennis TV сообщил, что это был самый длинный тай-брейк этого сезона.

Павлу Ниткину западло проверять этот факт, поэтому перестраховался и если что все претензии к комментатору Tennis TV :)
+6
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+5
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Иван Шуткин
Давай, во втором сете также)
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Bashibuzuck
И в такой ситуации он ещё кого то о чем то просил?😁
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igor nn
Давай ,"#Хэхэй паля,####я шерсть..#####я"
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Karamazoff
Утром в соломе и в пыли...
Что же мы с вами наделали? (с)
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kyckoba
Ответ Сергей Орлов
"Давай, пожалуйста!", очевидно же.
Давай, Котов?
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