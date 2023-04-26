«Давай, #####!» Бублик выиграл самый длинный тай-брейк года

в первом круге «Мастерса» в Мадриде играет с . Он выиграл первый сет на тай-брейке со счетом 17:15.

Комментатор Tennis TV сообщил, что это был самый длинный тай-брейк этого сезона. Он длился 25 минут.

Бублик выиграл его обводящим слева, после которого крикнул: «Давай, #####!»

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