«Давай, #####!» Бублик выиграл самый длинный тай-брейк года
Александр Бублик в первом круге «Мастерса» в Мадриде играет с Даниэлем Элахи Галаном. Он выиграл первый сет на тай-брейке со счетом 17:15.
Комментатор Tennis TV сообщил, что это был самый длинный тай-брейк этого сезона. Он длился 25 минут.
Бублик выиграл его обводящим слева, после которого крикнул: «Давай, #####!»
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На грунте Галан точно не хуже Бублика - за карьеру выиграл больше матчей на турнирах ATP (19 против 11 у Бублика. )
Павлу Ниткину западло проверять этот факт, поэтому перестраховался и если что все претензии к комментатору Tennis TV :)
Что же мы с вами наделали? (с)