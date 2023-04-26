Алькарас перед защитой титула в Мадриде: «Не чувствую себя фаворитом, ничего такого»

Теги ATP Mutua Madrid Open Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас рассказал, как изменился за последний год.

В Мадриде он будет защищать титул.

«Игра не особо изменилась. За этот период я пережил хорошие моменты и не очень хорошие моменты.

И главная разница между прошлогодним Карлосом и нынешним – это зрелость и опыт».

Также испанец прокомментировал свое состояние.

«Физически чувствую себя хорошо – на 100%. Мне не терпится начать турнир. Я очень уверен в себе из-за того уровня, который показал, чтобы выиграть титул в Барселоне. Мы знаем, как трудно адаптироваться к условиям в Мадриде, но у меня было несколько дней. Не терпится стартовать.

Выиграть титул может любой. Я не чувствую себя фаворитом, ничего такого. Мы всегда идем от матча к матчу».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Phantom3000
Правильно. Надо еще пройти Лайовича)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Korendos
Очень хорошо, что в Испании люди не стесняются говорить о своем состоянии прямо в лицо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий