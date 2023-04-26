Алькарас перед защитой титула в Мадриде: «Не чувствую себя фаворитом, ничего такого»
Карлос Алькарас рассказал, как изменился за последний год.
В Мадриде он будет защищать титул.
«Игра не особо изменилась. За этот период я пережил хорошие моменты и не очень хорошие моменты.
И главная разница между прошлогодним Карлосом и нынешним – это зрелость и опыт».
Также испанец прокомментировал свое состояние.
«Физически чувствую себя хорошо – на 100%. Мне не терпится начать турнир. Я очень уверен в себе из-за того уровня, который показал, чтобы выиграть титул в Барселоне. Мы знаем, как трудно адаптироваться к условиям в Мадриде, но у меня было несколько дней. Не терпится стартовать.
Выиграть титул может любой. Я не чувствую себя фаворитом, ничего такого. Мы всегда идем от матча к матчу».
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