Соболенко о том, что не сделала брейк в финале против Швентек: «Подача не ее оружие. У меня было много шансов, но я не справилась. Каждый раз слишком старалась»

Арина Соболенко ответила, в чем различия между матчами с Игой Швентек на грунте и харде.

– Думаю, что на харде у меня больше шансов против Иги. Он немного быстрее, поэтому я могу больше на нее давить.

Но на грунте у меня все равно было много шансов. Просто я ими не воспользовалась. Я играла не очень хорошо. Точнее хорошо, но в то же время много ошибалась, когда у меня было время на удар и я могла на нее давить.

Но, безусловно, в матчах против нее на грунте больше розыгрышей, потому что у нее есть дополнительное время. Она очень хорошо двигается. Поэтому играть против нее на грунте немного сложнее.

– Вас расстроило, что вы не смогли сделать брейк? Показалось, что у вас были шансы, и перед матчем вы, наверное, ожидали, что сможете сделать брейк?

– Да, думаю, подача не ее оружие. У меня было много шансов на ее подаче, но я не справилась. Мне кажется, я каждый раз слишком старалась. Я слишком много об этом думала, и поэтому мне не удалось сделать брейк.

Наверное, в следующий раз я буду немного спокойнее на ее подаче и буду понимать, что получу много шансов и не нужно торопить события.

– Вы уже пообещали приехать в следующем году, а следующий финал против Иги выиграете?

– Не знаю. Хотела бы сказать, что выиграю в следующем месяце, и чтобы так и произошло (смеется). Нельзя ничего предсказать. Я просто надеюсь, что так и будет (улыбается).

Теннисистки обожают «Порше» – и турнир в Штутгарте, где их дарят. У Шараповой их 3, а парницы получали велосипед за 5 тысяч евро

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