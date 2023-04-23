Лайович выиграл первый титул с 2019-го
Душан Лайович в финале турнира в Баня-Луке обыграл Андрея Рублева со счетом 6:3, 4:6, 6:4.
Серб выиграл второй титул в карьере. Первый он взял в 2019-м.
В матче с Рублевым он восьмой раз обыграл соперника из топ-10 при 25 поражениях. Он впервые прошел двух игроков такого уровня на одном турнире.
Вообще, вторая подача со скоростью 120км/ч - это любопытно на таком корте.
Никаких тебе ударов навылет. Кто кого перетерпит - тот и выиграет.
Как думаете, а будут еще в этом году настолько медленные корты?
И вообще, бывают более медленные корты, чем этот?
Новаку Джоковичу корты Бани-Луки показались самыми медленными.
Как я и писал придушил Андрюху. Ну а Андрюхе после Мастерса только на пользу такой холодный душ от Душана