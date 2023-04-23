Лайович выиграл первый титул с 2019-го

в финале турнира в Баня-Луке обыграл со счетом 6:3, 4:6, 6:4.

Серб выиграл второй титул в карьере. Первый он взял в 2019-м.

В матче с Рублевым он восьмой раз обыграл соперника из топ-10 при 25 поражениях. Он впервые прошел двух игроков такого уровня на одном турнире.