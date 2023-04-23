Лайович выиграл первый титул с 2019-го

Теги Душан Лайович Андрей Рублев Теннис

Душан Лайович в финале турнира в Баня-Луке обыграл Андрея Рублева со счетом 6:3, 4:6, 6:4. 

Серб выиграл второй титул в карьере. Первый он взял в 2019-м.

В матче с Рублевым он восьмой раз обыграл соперника из топ-10 при 25 поражениях. Он впервые прошел двух игроков такого уровня на одном турнире. 

7 комментариев

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ChefJhonnyMorgan
Жаль конечно, что Рублев проиграл, но Душан всегда симпатию вызывал. По этому Лайовича с победой 💪
+13
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hsmshhzfn5
Лайовича с победой. Вчера, между прочим, отыграл подачу на матч.
Вообще, вторая подача со скоростью 120км/ч - это любопытно на таком корте.
Никаких тебе ударов навылет. Кто кого перетерпит - тот и выиграет.
Как думаете, а будут еще в этом году настолько медленные корты?
И вообще, бывают более медленные корты, чем этот?
+5
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Додик Аксель
Душан здорово провёл турнир и заслуженно выиграл титул. Молодец !
+6
-1
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Алексей Латышов
Ответ hsmshhzfn5
Лайовича с победой. Вчера, между прочим, отыграл подачу на матч. Вообще, вторая подача со скоростью 120км/ч - это любопытно на таком корте. Никаких тебе ударов навылет. Кто кого перетерпит - тот и выиграет. Как думаете, а будут еще в этом году настолько медленные корты? И вообще, бывают более медленные корты, чем этот?
https://tennis-infinity.com/atp/djokovic-unhappy-with-slowest-court-ever-at-the-srpska-open
Новаку Джоковичу корты Бани-Луки показались самыми медленными.
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Боримир
Поздравляю Душана.

Как я и писал придушил Андрюху. Ну а Андрюхе после Мастерса только на пользу такой холодный душ от Душана
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