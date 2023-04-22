Алькарас о защите титула в Барселоне: «То, что в финале не будет Синнера, не облегчает мне задачу»

Теги ATP Barcelona Open BancSabadell Алехандро Давидович-Фокина Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал победу над Алехандро Давидовичем-Фокина в Барселоне.

Действующий чемпион обыграл испанца 7:6(5), 6:4 и вышел в полуфинал.

«Матч был очень напряженным, все решили мелкие детали. Сегодня я сыграл немного лучше, чем вчера, но мне все же пришлось надеть рабочий комбинезон, потому что Алехандро был очень хорош.

В будущем у нас наверняка будет больше совместных матчей, в которых он победит меня, а я его».

Также он прокомментировал то, что Янник Синнер снялся с турнира из-за травмы.

«То, что Синнера не будет в финале, не облегчает мне задачу. В каждом матче мне приходится нелегко, и против Эванса тоже будет большая битва. Любой из оставшихся в сетке может меня обыграть, так что я должен быть готов к каждому матчу».

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5 комментариев

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Александр Титков
а когда он это автору заявил и при каких обстоятельствах?)
+6
-1
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Tarkovski
Ответ tanith
автор новости пьян?
Или Алькарас в стельку)
+4
0
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tanith
автор новости пьян?
+5
-2
+3
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ARIK2
Ответ tanith
автор новости пьян?
Либо Арк перенапрягся))
+1
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Dikki Shelton
Очень интересно.
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