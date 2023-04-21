Потапова вышла в полуфинал в Штутгарте, обыграв двух соперниц из топ-10 подряд

Теги WTA Каролин Гарсия Анастасия Потапова Коко Гауфф Теннис

Анастасия Потапова вышла в полуфинал турнира WTA 500 в Штутгарте.

Потапова обыграла №5 Каролин Гарсия – 4:6, 6:3, 6:3. Во втором круге Потапова победила №6 Кори Гауфф.

Теперь у Потаповой пять побед над соперницами из топ-10 про 10 поражениях.

Она вышла в полуфинал второй раз в сезоне. В Линце она взяла титул.

Завтра Потапова поборется с Ариной Соболенко.

Теннисистки обожают «Порше» – и турнир в Штутгарте, где их дарят. У Шараповой их 3, а парницы получали велосипед за 5 тысяч евро

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11 комментариев

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В Кол
Настя МОЛОДЕЦ!!! Так держать и только вперед!

Сейчас великие иксперты и спортсмэны навалятся, будут обгаживать, типа Каролин сама себе руки ноги поотшибала.
+28
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+23
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Генадий Адамов
Арина хороша, но Настенька Хорошее,
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+4
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инок
Круто, Анастасия! Осталось обыграть двух первых сеянных и получить Порше!
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balamutt
Очень круто, что Потапова наконец начала оправдывать авансы, розданные ей после победы на том знаменитом Уимблдоне. Нашла баланс между контролируемой агрессией в игре на задней линии и бесконечными аутами. Плюс заметно прибавила физически и ментально - вытащила два подряд сложных матча против Гауф, теперь Гарсия. Очень важно будет удержать уровень, не думать, что теперь ей все подвластно... По прежнему, слабый защитные резаный удар, совсем без бокового вращения. Было бы интересно увидеить их рематч с Ястремской (гипотетически) на новом уровне.
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TennisForever
Вот же умница !
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goodloser
Потапова красавица, попадает всё, что можно, но никуда не деться, по темпу она проигрывает многим, теннис теперь такой. Проигрывает не только Швёнтек, Сабаленке и Бадосе, но и Гарсии. Другое дело, что Гарсия на своём темпе ошибалась без меры, но на любом крупном турнире найдутся теннисистки, которые будут её забивать, а ошибаться мало. В общем, у Потаповой та же проблема, что и у Касаткиной, только подача, а главное, форма у Потаповой однозначно лучше.
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Monto Frekasi
Ответ Amused 2Death
ничо. дородная трактористка усмирит водокачницу. кстати, из турецкой водокачки 250 звонили. в этом году их тряхануло, мероприятие отменили, но на следующий год Потапу вайлд карта уже заготовлена))
Трохторыстка, значит? Я думал, скорее по части прополоть репу и картоху) Ну вообщем, полевой работник, на любой черновой работе пригодится такая.
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Amused 2Death
Ответ Monto Frekasi
Трохторыстка, значит? Я думал, скорее по части прополоть репу и картоху) Ну вообщем, полевой работник, на любой черновой работе пригодится такая.
такова уж кулхузница из устерхи козловичской ))
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Новый Орлеан
Ответ balamutt
Очень круто, что Потапова наконец начала оправдывать авансы, розданные ей после победы на том знаменитом Уимблдоне. Нашла баланс между контролируемой агрессией в игре на задней линии и бесконечными аутами. Плюс заметно прибавила физически и ментально - вытащила два подряд сложных матча против Гауф, теперь Гарсия. Очень важно будет удержать уровень, не думать, что теперь ей все подвластно... По прежнему, слабый защитные резаный удар, совсем без бокового вращения. Было бы интересно увидеить их рематч с Ястремской (гипотетически) на новом уровне.
Потап - да. А где её тогдашняя соперница, хохлонадежда Ястремская?
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Новый Орлеан
Ответ goodloser
Потапова красавица, попадает всё, что можно, но никуда не деться, по темпу она проигрывает многим, теннис теперь такой. Проигрывает не только Швёнтек, Сабаленке и Бадосе, но и Гарсии. Другое дело, что Гарсия на своём темпе ошибалась без меры, но на любом крупном турнире найдутся теннисистки, которые будут её забивать, а ошибаться мало. В общем, у Потаповой та же проблема, что и у Касаткиной, только подача, а главное, форма у Потаповой однозначно лучше.
Нет никаких проблем у Потапа. Главное что характер есть. А это в нынешнем коллапсном туре - один из главных факторов успеха.
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