Потапова вышла в полуфинал в Штутгарте, обыграв двух соперниц из топ-10 подряд
Анастасия Потапова вышла в полуфинал турнира WTA 500 в Штутгарте.
Потапова обыграла №5 Каролин Гарсия – 4:6, 6:3, 6:3. Во втором круге Потапова победила №6 Кори Гауфф.
Теперь у Потаповой пять побед над соперницами из топ-10 про 10 поражениях.
Она вышла в полуфинал второй раз в сезоне. В Линце она взяла титул.
Завтра Потапова поборется с Ариной Соболенко.
Теннисистки обожают «Порше» – и турнир в Штутгарте, где их дарят. У Шараповой их 3, а парницы получали велосипед за 5 тысяч евро
Сейчас великие иксперты и спортсмэны навалятся, будут обгаживать, типа Каролин сама себе руки ноги поотшибала.