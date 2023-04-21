Потапова вышла в полуфинал в Штутгарте, обыграв двух соперниц из топ-10 подряд

Анастасия Потапова вышла в полуфинал турнира WTA 500 в Штутгарте.

Потапова обыграла №5 – 4:6, 6:3, 6:3. Во втором круге Потапова победила №6 .

Теперь у Потаповой пять побед над соперницами из топ-10 про 10 поражениях.

Она вышла в полуфинал второй раз в сезоне. В Линце она взяла титул.

Завтра Потапова поборется с Ариной Соболенко.

Теннисистки обожают «Порше» – и турнир в Штутгарте, где их дарят. У Шараповой их 3, а парницы получали велосипед за 5 тысяч евро

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