Баня-Лука (ATP). 2-й круг. Джокович играет с Ван Ашем, Монфис встретится с Лехечкой, Чорич выбыл

Теги результаты ATP Srpska Open Теннис

Новак Джокович сыграет с Люкой Ван Ашем.

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Srpska Open

Баня-Лука, Босния и Герцеговина

18 – 23 апреля 2023

ATP 250

Призовой фонд – 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Второй круг

Хуан Пабло Варильяс (Перу) Андрей Рублев (Россия)
Дата проведения
20 апреля, 16.00
Онлайн матча

 

Ласло Дьере (Сербия) Борна Чорич (Хорватия)
6:4|6:7|6:4
Дата проведения
19 апреля, 12.10
Онлайн матча

 

Новак Джокович (Сербия) Люка Ван Аш (Франция)
6:7|6:3|2:1
Дата проведения
19 апреля, 16.50
Онлайн матча

 

Алексей Попырин (Австралия) Алекс Молчан (Словакия)
6:7|6:4|2:1
Дата проведения
19 апреля, 17.10
Онлайн матча

 

Раду Албот (Молдова) – Не определен
Дата проведения
20 апреля, 17.30
Онлайн матча

 

Душан Лайович (Сербия) Грегуар Баррере (Франция)
Дата проведения
20 апреля, 12.00
Онлайн матча

 

Миомир Кецманович (Сербия) Абедаллах Шелбай (Иордания)
Дата проведения
20 апреля, 13.30
Онлайн матча

 

Ришар Гаске (Франция) Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина)
Дата проведения
20 апреля, 13.30
Онлайн матча

25 комментариев

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Денис Шмелев
Ответ sedric
А где все фанаты Джоковича? Серб играет, а тут тишина)
И хейтеров тоже нет. Первый раз вижу такую тишину во время игры Джоковича. А матч-то интересный.
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Денис Шмелев
Ответ Alex Ell
Что за новый французский кумир? У них вроде мулат был,подающий надежды,или это другой?
Ну ясно, что другой. ) Одногодок Филса. Они играли в финале юношеского РГ в 2021 г., где Ван Аш победил.
Ван Аш раньше созрел - уже три челленджера и топ-100. Сейчас самый молодой игрок в сотке.
+3
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Денис Шмелев
Ответ Жизнь Бичары
кто игру смотрит Джокович в двух улетит или поборется?
Вряд ли Ван Ашу хватить опыта и класса закрыть в двух и вообще закрыть. У него еще проблема (как у многих молодых) - часто уровень игры резко падает по ходу матча. Но если закроет - респект, конечно.
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Sincere
Чорич вообще выигрывает матчи последние полгода? после Цинциннати вывалится опять из топ-100. что это вообще за вспышка была...
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Алексей Латышов
Ответ Sincere
Чорич вообще выигрывает матчи последние полгода? после Цинциннати вывалится опять из топ-100. что это вообще за вспышка была...
3 победы и 7 поражений в этом сезоне( 7 побед с учётом Davis Cup и United Cup).Последняя победа была 1-го марта во втором круге турнира в Дубае над Танаси Коккинакисом.
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sedric
Красавец француз, даже если сейчас не подаст на сет. Играет очень раскованно, получая кайф. Нравятся мне такие игроки, который выходят не наложив в штаны еще до матча. Буду за ним дальше следить.
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Doctor_Who
Ничего себе проценты у Новака на подаче во 2 сете: 94/88/100. Всего 1 вторая подача за сет.
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Тотал Больше от Киркорова
главное чтобы Дьере сильно не расстроился
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nick-basil
По Новаку один вопрос - что с локтем.
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nick-basil
Джокович с удовольствием дарит молодежи сетик - как ценный и более чем материальный подарок для любого игрока.
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arseny572
Зрелище так себе. Новак пытается пробить дно сегодня? Форма ещё хуже, чем в МК, вся игра по центру, при обострении сразу ошибки вылезают. Не чувствует ни корт, ни мяч. Так не долго и уверенность потерять. Не знаю, что там с локтем, но мне кажется, что дело не в нем. Просто текущая форма не соответствует текущим ожиданиям. Идёт по графику прошлого года?
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Eugenie Nation
Красиво ван Аш гонял весь сет соперника по корту. Заслуженная победа
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sedric
А пацан то молодец, не тушуется. У сетки дважды обыграл Джоковича с его дропшотов, и бекхенд хороший.
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sedric
А где все фанаты Джоковича? Серб играет, а тут тишина)
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AlexanderRUS
корик дно
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Тотал Больше от Киркорова
корик лучший
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igor nn
Шо та нашего Нолю все кто хочет вертит на грунте ;Музетти.Ван Аш..Скоро ишо какой нить нонейм огорчит старика))
+1
-1
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Alex Ell
Что за новый французский кумир? У них вроде мулат был,подающий надежды,или это другой?
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Жизнь Бичары
кто игру смотрит Джокович в двух улетит или поборется?
0
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sedric
Ответ Sincere
Чорич вообще выигрывает матчи последние полгода? после Цинциннати вывалится опять из топ-100. что это вообще за вспышка была...
Не вывалится. Мастерс он конечно не защитит, но во второй половине сезона должен очень сильно прибавить. Он по карьере вечно к середине-концу лета разгоняется.
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Евгений Фабиянчук
Ответ sedric
А где все фанаты Джоковича? Серб играет, а тут тишина)
без Октагона и ко скучно 🥱 болеем на форуме)
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Alex Ell
Ответ Денис Шмелев
Ну ясно, что другой. ) Одногодок Филса. Они играли в финале юношеского РГ в 2021 г., где Ван Аш победил. Ван Аш раньше созрел - уже три челленджера и топ-100. Сейчас самый молодой игрок в сотке.
Спасибо,а я думал,что перепутал что-то,в любом случае,неплохая молодежь у них растет,лишь бы в классических французов не превратился.
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