Баня-Лука (ATP). 2-й круг. Джокович играет с Ван Ашем, Монфис встретится с Лехечкой, Чорич выбыл
Новак Джокович сыграет с Люкой Ван Ашем.
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Srpska Open
Баня-Лука, Босния и Герцеговина
18 – 23 апреля 2023
ATP 250
Призовой фонд – 562 815 евро
Открытые корты, грунт
Второй круг
- Дата проведения
- 20 апреля, 16.00
- Дата проведения
- 19 апреля, 12.10
- Дата проведения
- 19 апреля, 16.50
- Дата проведения
- 19 апреля, 17.10
Раду Албот (Молдова) – Не определен
- Дата проведения
- 20 апреля, 17.30
- Дата проведения
- 20 апреля, 12.00
- Дата проведения
- 20 апреля, 13.30
- Дата проведения
- 20 апреля, 13.30
Ван Аш раньше созрел - уже три челленджера и топ-100. Сейчас самый молодой игрок в сотке.