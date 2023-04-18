Циципас извинился перед Рублевым за слова про «инструменты»: «У него много сильных качеств. Я наговорил глупостей»

Теги ATP Rolex Monte-Carlo Masters Андрей Рублев Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас извинился за свои слова об Андрее Рублеве, сказанные в конце 2022 года.

После поражения на итоговом грек заявил, что Рублев обыграл его за счет «тех нескольких инструментов, которыми обладает».

«Он заслужил эту победу в Монте-Карло. Он находится под пристальным вниманием из-за того, что делает. У него много сильных качеств. И я совершил ошибку в прошлом: наговорил глупостей после поражения в недавнем очном матче.

Тогда мои мозги были где-то на другой планете. Знаю, что он очень сильный игрок и может cоперничать с кем угодно. И преимущество Андрея в том, что он может играть на любом покрытии, он силен везде. И это приятно видеть, потому что он прогрессирует и заставляет нас делать то же самое».

Рублев наконец выиграл «чертов «Мастерс». Он шел к нему дольше Медведева и Сафина вместе взятых

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57 комментариев

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Хватило ума извиниться, это хорошо... теперь и Даниил может троллить его перестанет )
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ProLL
Молодец, Стефанос, очень достойные слова. И по видео ясно, что слова искренние. Хотя я считаю, что он правду сказал тогда) Просто такое говорить не принято про своих коллег, тем более сразу поражения. А так, у Андрея действительно игра не так вариативна, есть очень сильные качества, за счёт которых он и играет и он может выигрывать у 99% игроков и своим ограниченным арсеналом, а если у остальных не лучший день, то и у них тоже.
+50
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+44
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Serge Vendino
Ответ Назар Игорь
Может вспомнил о том что мама русская?
После ремня
+44
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Buhmichael
Взрослый поступок. Наш Сократ мужает.
+30
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+26
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doty
Признавать ошибки, да ещё и публично: признак адекватности и великого игрока, как минимум, если не личности в целом...
+21
-2
+19
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Liza Veselova
Ответ AsthmaSundby
Прикол, что это произошло на следующий день после появления на Reddit темы о том, почему народ любит Медведева больше Зверева (arrogant abuser) и Циципаса (ребенок в своем мире) и почему люди сквозь пальцы смотрят на выходки Медведева на корте. В частности в той теме активно вспоминали и эту историю про "инструменты" и отсутствие внятных извинений со стороны Циципаса после этого. Совпадение?
Мне понравилось мнение, что у Медведева работает пиар служба, которая пишет восторженные комментарии в соцсети на тему его выходок. Масонский заговор, не меньше))
+18
-1
+17
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Serge Vendino
Ответ Skip
Хватило ума извиниться, это хорошо... теперь и Даниил может троллить его перестанет )
Перед Даниилом не извинился же еще
+21
-4
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AsthmaSundby
Прикол, что это произошло на следующий день после появления на Reddit темы о том, почему народ любит Медведева больше Зверева (arrogant abuser) и Циципаса (ребенок в своем мире) и почему люди сквозь пальцы смотрят на выходки Медведева на корте.

В частности в той теме активно вспоминали и эту историю про "инструменты" и отсутствие внятных извинений со стороны Циципаса после этого.

Совпадение?
+17
-2
+15
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murzzzzzilka
Слова не мальчика, но мужа.
Молодец, что набрался мужества и сказал это.
Интересно, до Шурика дойдёт, что он тоже был неправ?…
+17
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+12
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TennisForever
Хельга,не знаю дошло ли до тебя моё сообщение ,но кажется злопамятный это твой греческий Бог,который как-то сказал “чертовы русские “,забыв о своих славянских корнях .
Это у него получается нет ума,он ведь начал?
Почему ты постоянно пытаешься поддеть Даню ?
Он ведь вроде к твоему сербскому кумиру хорошо относиться ?
+15
-4
+11
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Alekster
Ответ S.Graf
Долго же соображал филоСЦоff, более полу-года доходило до мыСЦлителя
Рублик говорил, что Степашка к нему потом подошёл и извинился, еще в начале года.
+10
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Typizza
Просветлел Степан!
+10
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Андрей Судалин
Слова не мальчика, но мужа.
+10
-2
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igor nn
Тут только подходит фраза гражданина Фетисова из фильма Гараж: "Молодец,Александр Григорич,я тебя снова зауважал".Красава Стеф.
+11
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Россия будет свободной
a whole tool chest means nothing if your opponent has a hammer big enough to smash your skull
(c)
+8
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cosset
Ответ Liza Veselova
Мне понравилось мнение, что у Медведева работает пиар служба, которая пишет восторженные комментарии в соцсети на тему его выходок. Масонский заговор, не меньше))
что правда кто-то считает, что Медведев приплачивает за ботов в сети?)))
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Hardy
ждём то же самое от Зверева в адрес Медведева)
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Furry
Андрей победил на "домашнем" турнире Степы, на котором они и в финале играли ещё в позапрошлом году, поэтому и попросили комментарии видимо
+7
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Россия будет свободной
Да не "ума у него хватило", а затюкали и заклевали его во всех соцсетях - вот и дал вынужденно задний ход
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Назар Игорь
Может вспомнил о том что мама русская?
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costa0545
Молодец Цицыпас, в моих глазах, очень поднялся, после таких слов, что скажешь молодец)))
+5
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cosset
так поступают обычно люди без внутренних комплексов и уверенные в себе - спокойно признают косяки)
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tigermv
Ну это заслуживает уважения, что человек все же умеет признавать свои ошибки.

И правда, взрослеет
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Alex Ell
Ответ tanith
это не лечится, имхо. Там просто на ступень ниже психо-эмоциональное развитие, застрял в подростковых разборках.
В каждой новости про Циципаса зачем то приплетают Даню,вообще ни к селу,ни к городу,а затем дружно друг друга плюсуют.
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Liza Veselova
Ответ cosset
что правда кто-то считает, что Медведев приплачивает за ботов в сети?)))
Откуды вы знаете, что я не нейросеть?))
+3
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