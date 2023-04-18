Циципас извинился перед Рублевым за слова про «инструменты»: «У него много сильных качеств. Я наговорил глупостей»
Стефанос Циципас извинился за свои слова об Андрее Рублеве, сказанные в конце 2022 года.
После поражения на итоговом грек заявил, что Рублев обыграл его за счет «тех нескольких инструментов, которыми обладает».
«Он заслужил эту победу в Монте-Карло. Он находится под пристальным вниманием из-за того, что делает. У него много сильных качеств. И я совершил ошибку в прошлом: наговорил глупостей после поражения в недавнем очном матче.
Тогда мои мозги были где-то на другой планете. Знаю, что он очень сильный игрок и может cоперничать с кем угодно. И преимущество Андрея в том, что он может играть на любом покрытии, он силен везде. И это приятно видеть, потому что он прогрессирует и заставляет нас делать то же самое».
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В частности в той теме активно вспоминали и эту историю про "инструменты" и отсутствие внятных извинений со стороны Циципаса после этого.
Совпадение?
Молодец, что набрался мужества и сказал это.
Интересно, до Шурика дойдёт, что он тоже был неправ?…
Это у него получается нет ума,он ведь начал?
Почему ты постоянно пытаешься поддеть Даню ?
Он ведь вроде к твоему сербскому кумиру хорошо относиться ?
(c)
И правда, взрослеет