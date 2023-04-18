Барселона (ATP). Шевченко, Котов, Гоффен, Шварцман, Шелтон вышли во 2-й круг, Бублик, Вердаско выбыли

Теги результаты ATP Barcelona Open BancSabadell Теннис

Александр Шевченко разгромил Лоренцо Джустино в первом круге в Барселоне.

Накануне Павел Котов обыграл Алексея Крутых.

Сетка здесь.

Barcelona Open Banc Sabadell

Барселона, Испания

17 – 23 апреля 2023

ATP 500

Призовой фонд – 2 722 480 евро

Открытые корты, грунт

Первый круг

Павел Котов (Россия) Алексей Крутых (Украина)
6:7|6:4|6:1
Дата проведения
17 апреля, 16.50
Онлайн матча

 

Александр Шевченко (Россия) Лоренцо Джустино (Италия)
6:2|6:2
Дата проведения
18 апреля, 12.10
Онлайн матча

 

Бен Шелтон (США) Маккензи Макдональд (США)
7:5|6:4
Дата проведения
17 апреля, 12.10
Онлайн матча

 

Бернабе Сапата Мираллес (Испания) Аттила Балаш (Венгрия)
6:2|6:2
Дата проведения
17 апреля, 12.10
Онлайн матча

 

Эмиль Руусувуори (Финляндия) Александр Бублик (Казахстан)
6:0|6:3
Дата проведения
17 апреля, 13.45
Онлайн матча

 

Нуну Боржес (Португалия) Илья Ивашко (Беларусь)
6:2|6:3
Дата проведения
17 апреля, 14.05
Онлайн матча

 

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) Пабло Андухар (Испания)
6:2|7:5
Дата проведения
17 апреля, 15.00
Онлайн матча

 

Николас Харри (Чили) Марко Трунжеллити (Аргентина)
7:5|6:3
Дата проведения
17 апреля, 15.40
Онлайн матча

 

Йозеф Ковалик (Словакия) Педро Мартинес Портеро (Испания)
7:5|2:6|7:5
Дата проведения
17 апреля, 17.30
Онлайн матча

 

Педро Качин (Аргентина) Гейс Брауэр (Нидерланды)
6:3|7:5
Дата проведения
18 апреля, 15.40
Онлайн матча

 

Matteo Arnaldi Хауме Муньяр (Испания)
6:3|6:4
Дата проведения
18 апреля, 13.30
Онлайн матча

 

Франческо Пассаро (Италия) Фернандо Вердаско (Испания)
6:1|6:1
Дата проведения
18 апреля, 12.10
Онлайн матча

 

Диего Шварцман (Аргентина) Ибин У (Китай)
6:2|6:2
Дата проведения
18 апреля, 12.10
Онлайн матча

 

Даниэль Ринкон (Испания) Джейсон Кублер (Австралия)
1:1
Дата проведения
18 апреля, 18.55
Онлайн матча

 

Эмилио Гомес (Колумбия) Альберт Рамос (Испания)
6:3|1:6|6:4
Дата проведения
18 апреля, 13.30
Онлайн матча

 

Давид Гоффен (Бельгия) Фелисиано Лопес (Испания)
7:6|6:7|6:0
Дата проведения
18 апреля, 15.40
Онлайн матча

78 комментариев

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trumpet
Российские боевые Коты Бегемоты крyче самых Крутых!
+30
0
+30
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Dmitry Vasilchenko
По идее Крутых не должен играть, раз Украинское правительство запрещает участвовать там где играют россияне. А тут и прямой матч в лоб.
Кто что знает?
+23
-2
+21
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ivanzhu90
Павел хорош, победа, еще и пузо свое запалил.
+14
-1
+13
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бизе
Паша - красавец , третья волевая победа подряд , пора наконец войти в сотню лучших , уже многих из этой сотни побеждал в этом году!!!
+12
0
+12
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Андрей Судалин
Ответ trumpet
Российские боевые Коты Бегемоты крyче самых Крутых!
Да, матч крутых котов сегодня порадовал.
+10
0
+10
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ivanzhu90
Там Мирра Андреева вчера 60тысячник в Швейцарии забрала, мб новость опубликуете?
+12
-3
+9
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billy_pilgrim
Дебютная победа Шевченко в основной сетке ATP!
Поздравления!
+7
0
+7
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Теннисный абсолют
Уходят ребята, уходят..(
Кольшрайбер, Симон, Андухар, Сеппи, Андерсон, Кверри, Села за последний год..

Вроде и титулов больших не брали...Но у каждого были свои классные моменты, своя игра, и всегда их в сетке видел вот уже 15 лет!

Эх печаль, спасибо вам за игру всем..(
+10
-3
+7
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Генадий Адамов
А Шевченко то чертяка, Хорош
+6
0
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Тотал Больше от Киркорова
Ответ AFP1
В теннисе это не работает...Даже ярые ру софобки украинки вынуждены играть, максимум/ что могут небольшие провокации .. не пожать руку или там сказать типа "Жаль русские играют ;" и т д. У парней ситуация даже более спокойная, может потому что граждан Украины нет в топ-100. Крутых сейчас первая ракетка Украины - 177
я еще не понял как Гахов на Мастерс попал
а тут Крутых...
+6
0
+6
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Владислав Шелегеда
Ответ Dmitry Vasilchenko
По идее Крутых не должен играть, раз Украинское правительство запрещает участвовать там где играют россияне. А тут и прямой матч в лоб. Кто что знает?
Речь о командных видах спорта, не об индивидуальных
+6
-1
+5
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encaro_one
Ответ Dmitry Vasilchenko
По идее Крутых не должен играть, раз Украинское правительство запрещает участвовать там где играют россияне. А тут и прямой матч в лоб. Кто что знает?
>> запретить официальным делегациям национальных сборных команд Украины участвовать в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из Российской Федерации и/или Беларуси».

Он финансирование из бюджета не получит на это соревнование, это и есть "запрет". Более того, сможет получить на эти соревнования д/с из МОК.
+5
0
+5
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Тотал Больше от Киркорова
Ответ Йенс Мустерманн
Рууд в следующем раунде у Шелтона по сетке. Руне в Мюнхене титул защищает.
а<я немного запутался в этих помойках)))
рудик-нудик получит джохан-похан от Шелтона который 3-ий раз в жизни играет на красном грунте=)))
+5
0
+5
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Доржи Бордоев
Котов хорошо играет последнее время, прорывной результат нужен, чтобы спокойно квалифицироваться на шлемы, а лучше еще и на другие турниры. В целом он может, даже на этом турнире пройти еще пару кругов.
+5
0
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AFP1
Ответ Dmitry Vasilchenko
По идее Крутых не должен играть, раз Украинское правительство запрещает участвовать там где играют россияне. А тут и прямой матч в лоб. Кто что знает?
В теннисе это не работает...Даже ярые ру софобки украинки вынуждены играть, максимум/ что могут небольшие провокации .. не пожать руку или там сказать типа "Жаль русские играют ;" и т д. У парней ситуация даже более спокойная, может потому что граждан Украины нет в топ-100. Крутых сейчас первая ракетка Украины - 177
+7
-2
+5
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billy_pilgrim
Удачи, Саша! Старичок Джустино вполне по зубам, надо обыгрывать и выходить дальше.
+4
0
+4
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ugmyanswer
Ответ Евгений Фабиянчук
Пашка Котов респект, политически важная победа (при том, что уже сливал этому Василию парой месяцев ранее)
Какая политически важная победа? У тебя что в голове?!!
Или ты имеешь ввиду что там бы раздули? -всë равно обращать на это внимание=опускаться до этого уровня
+5
-1
+4
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Тотал Больше от Киркорова
Шелтон чпёхает Мака
+4
0
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Матвей Суицидин
кто смотрел, было рукопожатие с Крутых?
+4
0
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Евгений Фабиянчук
Пашка Котов респект, политически важная победа (при том, что уже сливал этому Василию парой месяцев ранее)
+8
-5
+3
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Leo Bonart
А тем временем Котов наглядно показал, что настоящая фамилия Крутых - Всмятку
+6
-3
+3
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Viling
Может, кто-нибудь смотрел матч Бублик-Руусувуори? Расскажите, пожалуйста, что там было :)
+3
0
+3
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encaro_one
Ответ Алексей Латышов
Второй год подряд в Барселоне Руусувуори обыгрывает Бублика.
Тоже близко было 6-3, 6-1. Значит в Барселоне заначку с прошлого года нашёл.
+3
0
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maSha
Ответ encaro_one
Ruusuvuori , худшее покрытие у него - грунт. Как Бублик умудрился влететь, что за национальный праздник кумыса вчера был.
Так Бублик вообще при слове "грунт" матерится сразу.
+3
0
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Тотал Больше от Киркорова
что-то в Барселоне шалит датчик на скорость подачи
помоему как и в прошлые годы кстати

что Шелтон зарядил 228 ещё поверить можно (хотя вроде и не суперлетел мяч)
ну вот нудный рууд 224 км/ч-в эту чушь я точно не поверю
+3
0
+3
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