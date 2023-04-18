Барселона (ATP). Шевченко, Котов, Гоффен, Шварцман, Шелтон вышли во 2-й круг, Бублик, Вердаско выбыли
Александр Шевченко разгромил Лоренцо Джустино в первом круге в Барселоне.
Накануне Павел Котов обыграл Алексея Крутых.
Сетка здесь.
Barcelona Open Banc Sabadell
Барселона, Испания
17 – 23 апреля 2023
ATP 500
Призовой фонд – 2 722 480 евро
Открытые корты, грунт
Первый круг
- Дата проведения
- 17 апреля, 16.50
- Дата проведения
- 18 апреля, 12.10
- Дата проведения
- 17 апреля, 12.10
- Дата проведения
- 17 апреля, 12.10
- Дата проведения
- 17 апреля, 13.45
- Дата проведения
- 17 апреля, 14.05
- Дата проведения
- 17 апреля, 15.00
- Дата проведения
- 17 апреля, 15.40
- Дата проведения
- 17 апреля, 17.30
- Дата проведения
- 18 апреля, 15.40
- Дата проведения
- 18 апреля, 13.30
- Дата проведения
- 18 апреля, 12.10
- Дата проведения
- 18 апреля, 12.10
- Дата проведения
- 18 апреля, 18.55
- Дата проведения
- 18 апреля, 13.30
- Дата проведения
- 18 апреля, 15.40
Кто что знает?
Поздравления!
Кольшрайбер, Симон, Андухар, Сеппи, Андерсон, Кверри, Села за последний год..
Вроде и титулов больших не брали...Но у каждого были свои классные моменты, своя игра, и всегда их в сетке видел вот уже 15 лет!
Эх печаль, спасибо вам за игру всем..(
а тут Крутых...
Он финансирование из бюджета не получит на это соревнование, это и есть "запрет". Более того, сможет получить на эти соревнования д/с из МОК.
рудик-нудик получит джохан-похан от Шелтона который 3-ий раз в жизни играет на красном грунте=)))
Или ты имеешь ввиду что там бы раздули? -всë равно обращать на это внимание=опускаться до этого уровня
помоему как и в прошлые годы кстати
что Шелтон зарядил 228 ещё поверить можно (хотя вроде и не суперлетел мяч)
ну вот нудный рууд 224 км/ч-в эту чушь я точно не поверю