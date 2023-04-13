Музетти после победы над Джоковичем: «Изо всех сил стараюсь не заплакать»
Лоренцо Музетти прокомментировал победу над Новаком Джоковичем на «Мастерсе» в Монте-Карло.
В третьем круге он обыграл серба 3:6, 7:5, 6:4.
«Изо всех сил стараюсь не заплакать.
Это очень эмоциональный момент, потому что это был действительно долгий матч. Мы играли три часа, матч приостанавливался из-за дождя. Условия были непростые, потому что было немного ветрено и холодно, не так, как мы привыкли в первые дни.
Я действительно горжусь собой, видя результат на табло. С трудом сдерживаю слезы, потому что для меня это мечта», – сказал Музетти в интервью на корте.
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Именно Музетти, еще совсем молодой, в далеком 21 году, задал настоящую проверку Ноле на великом рг21.
Будем надеяться, что традиция сохранилась и нас ждет такое же великое выступление от Ноле в этом сезоне.