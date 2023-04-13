Музетти после победы над Джоковичем: «Изо всех сил стараюсь не заплакать»

Теги Новак Джокович ATP Rolex Monte-Carlo Masters Лоренцо Музетти Теннис

Лоренцо Музетти прокомментировал победу над Новаком Джоковичем на «Мастерсе» в Монте-Карло.

В третьем круге он обыграл серба 3:6, 7:5, 6:4.

«Изо всех сил стараюсь не заплакать.

Это очень эмоциональный момент, потому что это был действительно долгий матч. Мы играли три часа, матч приостанавливался из-за дождя. Условия были непростые, потому что было немного ветрено и холодно, не так, как мы привыкли в первые дни.

Я действительно горжусь собой, видя результат на табло. С трудом сдерживаю слезы, потому что для меня это мечта», – сказал Музетти в интервью на корте.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikolay Stavrogin
Достойно. Победа над Ноле мечта каждого молодого игрока в туре.
Именно Музетти, еще совсем молодой, в далеком 21 году, задал настоящую проверку Ноле на великом рг21.
Будем надеяться, что традиция сохранилась и нас ждет такое же великое выступление от Ноле в этом сезоне.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий