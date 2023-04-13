Штруфф обыграл Рууда и впервые вышел в четвертьфинал грунтового «Мастерса»

обыграл №4 Каспера Рууда в третьем круге в Монте-Карло – 6:1, 7:6(6).

Штруфф обыграл представителя топ-10 впервые с 2021 года. Он прервал серию из пяти поражений от соперников этого уровня.

В целом у него 11 побед над топ-10 в 42 матчах. Результат в матчах с топ-5 – 4:17.

Штруфф второй раз в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса». В прошлый раз ему это удалось в Цинциннати в 2020-м.

По итогам турнира немец, занимающий сейчас 100-е место в рейтинге, вернется в топ-70.

Теперь он поборется с Андреем Рублевым или Кареном Хачановым.

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