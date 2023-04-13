Штруфф обыграл Рууда и впервые вышел в четвертьфинал грунтового «Мастерса»

Теги ATP Rolex Monte-Carlo Masters Ян-Леннард Штруфф Теннис

Ян-Леннард Штруфф обыграл №4 Каспера Рууда в третьем круге в Монте-Карло – 6:1, 7:6(6).

Штруфф обыграл представителя топ-10 впервые с 2021 года. Он прервал серию из пяти поражений от соперников этого уровня.

В целом у него 11 побед над топ-10 в 42 матчах. Результат в матчах с топ-5 – 4:17.

Штруфф второй раз в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса». В прошлый раз ему это удалось в Цинциннати в 2020-м.

По итогам турнира немец, занимающий сейчас 100-е место в рейтинге, вернется в топ-70.

Теперь он поборется с Андреем Рублевым или Кареном Хачановым.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jeff Brocks
https://1xlite-788580.top?bf=5cb98a4d1869b_100763361
Ребят 100% рабочая ссылка переходите, самые лучшие бонусы только в этой конторе)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Phantom3000
Ответ Ночная Фурия
Это не Рууд, часом, говорил - "На грунте меня может обыграть только Надаль?" Чот припоминается...
…и Штруфф
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ночная Фурия
Это не Рууд, часом, говорил - "На грунте меня может обыграть только Надаль?" Чот припоминается...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Генадий Адамов
Ответ fusionax
Штруффи красавец. Рууд даже на грунте не может выиграть у квалифаера пусть и на пике. Видно что у Каспера плохая форма, видимо его потолок это брать турниры уровня 250.
да здесь, здесь ребята серьёзные, это не на водокачках горцевать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fusionax
Ответ Макс237
а меня тут знатно заминусили за подобное заявление. но в целом мне кажется очевидной правдой
видимо много народу ему симпатизирует, у меня 7 летняя дочь за него болеет например ))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Макс237
Ответ fusionax
Штруффи красавец. Рууд даже на грунте не может выиграть у квалифаера пусть и на пике. Видно что у Каспера плохая форма, видимо его потолок это брать турниры уровня 250.
а меня тут знатно заминусили за подобное заявление. но в целом мне кажется очевидной правдой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fusionax
Штруффи красавец. Рууд даже на грунте не может выиграть у квалифаера пусть и на пике. Видно что у Каспера плохая форма, видимо его потолок это брать турниры уровня 250.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий