Медведев после первого матча на грунте: «Нет ритма, все отскоки – плохие. И даже когда мяч отскакивает хорошо, ты ждешь, что будет плохо»

Теги ATP Rolex Monte-Carlo Masters Александр Зверев Даниил Медведев Лоренцо Сонего Теннис

Даниил Медведев прокомментировал первый матч на грунте.

Он обыграл Лоренцо Сонего со счетом 6:3, 6:2.

«Мне всегда тяжело на грунте. Каждый матч есть какие-то проблемы. Но иногда я провожу хорошие матчи.

На грунте нет ритма, все отскоки – плохие. И даже когда мяч отскакивает хорошо, ты ждешь, что будет плохо. Но мне удалось провести хороший матч против сильного грунтовика».

В третьем круге Медведев 14-й раз сыграет с Александром Зверевым. Это будет их первая встреча на грунте.

«По-моему, я ни с кем так много не играл. В ATP-туре мы впервые встретились лет 7 назад, а в юниорах – наверное, 12. И я помню, что однажды обыграл его в финале на грунте.

Я видел его в первых двух матчах. Он, кажется, в хорошей форме. Я должен буду показать максимум».

«Нравится возиться в грязи как собака? Я не осуждаю». За что Медведев ненавидит грунт?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hardy
набирающий форму Зверев вторым матчем на турнире, да ещё на грунте. жестко
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Йенс Мустерманн
Ответ Phantom3000
Ахах, Даня красавец. Даже если возьмет этот мастерс - будет не доволен)
Его тут половина оставшихся в сетке на изи 2-0 закроет, какой ему Монте-Карло? 🤣
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Phantom3000
Ахах, Даня красавец. Даже если возьмет этот мастерс - будет не доволен)
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gerr_max
Ответ Великий Алонсо
Грунт только начался и уже нытье пошло от Медведева, что ж ты за нытик то такой, как это стремно слышать от победителя тбш
Мустер, що ты так палишься?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Йенс Мустерманн
Первый матч на грунте в сезоне, а Быдланя уже ноет
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Leo Bonart
Я сегодня буду писать так же стабильно, как отскок на этом грунте...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
Комментарий скрыт
+3
-12
-9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Волк
Ответ SpalmerE
Сетка здесь вообще какая-то убойная у него. Ранний вылет не будет неожиданностью
Каким бы крутым игроком Даня не был, на грунте у него любая сетка будет сложная
+2
-8
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Ш.
Вообще говоря, не очень похоже было, что ему некомфортно. Сонего, конечно, слабенько смотрелся, но Медведев был очень хорош при этом.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valery24
В большинстве случаев теннисисты жалуются на что-то,когда проигрывают,а Даня-когда выигрывает 😁ломает систему
+15
-4
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Даню с уверенной победой на грунте! Хорошее начало.
Ждем продолжения.
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SpalmerE
Сетка здесь вообще какая-то убойная у него. Ранний вылет не будет неожиданностью
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Касаев
Отличное начало для нелюбимого грунта! Завтра будет намного сложнее с Сашей, но с такой игрой Даниила явно будет серьезная борьба
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
murzzzzzilka
Ну, не знааааю, нам сегодня все понравилось:)
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nicckk
узнаю Данилу грунтовика
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий