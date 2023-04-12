Медведев после первого матча на грунте: «Нет ритма, все отскоки – плохие. И даже когда мяч отскакивает хорошо, ты ждешь, что будет плохо»

Даниил Медведев прокомментировал первый матч на грунте.

Он обыграл Лоренцо Сонего со счетом 6:3, 6:2.

«Мне всегда тяжело на грунте. Каждый матч есть какие-то проблемы. Но иногда я провожу хорошие матчи.

На грунте нет ритма, все отскоки – плохие. И даже когда мяч отскакивает хорошо, ты ждешь, что будет плохо. Но мне удалось провести хороший матч против сильного грунтовика».

В третьем круге Медведев 14-й раз сыграет с Александром Зверевым. Это будет их первая встреча на грунте.

«По-моему, я ни с кем так много не играл. В ATP-туре мы впервые встретились лет 7 назад, а в юниорах – наверное, 12. И я помню, что однажды обыграл его в финале на грунте.

Я видел его в первых двух матчах. Он, кажется, в хорошей форме. Я должен буду показать максимум».

«Нравится возиться в грязи как собака? Я не осуждаю». За что Медведев ненавидит грунт?

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