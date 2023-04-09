Тиафу, выиграв два матча за день: «Во втором намного больше потел»

Фрэнсис Тиафу прокомментировал выход в полуфинал в Хьюстоне.

Вчера он обыграл Стива Джонсона (6:2, 6:4) и Джесона Кублера (6:4, 6:4).

«Я уже давно не играл два матча за день. По-моему, невероятно, как мне удалось снова выйти на корт и так хорошо сыграть.

Во втором матче мяч летел намного быстрее, было намного теплее, я больше потел. Конечно, соперник был совершенно другой. Джейсон последнее время играл хорошо и много. Это был хороший матч».

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