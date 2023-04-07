Эшторил (ATP). 1/4 финала. Давидович-Фокина играет с Чеккинато, Рууд встретится с Баесом, Тим – с Алисом

Теги результаты ATP Millennium Estoril Open Теннис

Каспер Рууд сыграет с Себастьяном Баесом в 1/4 финала в Эшториле

Доминик Тим поборется с Кентеном Алисом.

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Millennium Estoril Open

Эшторил, Португалия

3 – 9 апреля 2023

ATP 250

Призовой фонд – 630 705 евро

Открытые корты, грунт

Четвертьфинал

Марко Чеккинато (Италия) Алехандро Давидович-Фокина (Испания)
2:2
Дата проведения
7 апреля, 14.10
Онлайн матча

 

Миомир Кецманович (Сербия) Бернабе Сапата Мираллес (Испания)
Дата проведения
7 апреля, 15.30
Онлайн матча

 

Кентен Алис (Франция) Доминик Тим (Австрия)
Дата проведения
7 апреля, 19.00
Онлайн матча

 

Каспер Рууд (Норвегия) Себастьян Баес (Аргентина)
Дата проведения
7 апреля, 20.30
Онлайн матча

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