Эшторил (ATP). 1/4 финала. Давидович-Фокина играет с Чеккинато, Рууд встретится с Баесом, Тим – с Алисом
Каспер Рууд сыграет с Себастьяном Баесом в 1/4 финала в Эшториле
Доминик Тим поборется с Кентеном Алисом.
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Millennium Estoril Open
Эшторил, Португалия
3 – 9 апреля 2023
ATP 250
Призовой фонд – 630 705 евро
Открытые корты, грунт
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 7 апреля, 14.10
- Дата проведения
- 7 апреля, 15.30
- Дата проведения
- 7 апреля, 19.00
- Дата проведения
- 7 апреля, 20.30
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