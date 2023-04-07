Эшторил (ATP). 1/4 финала. Давидович-Фокина играет с Чеккинато, Рууд встретится с Баесом, Тим – с Алисом

Каспер Рууд сыграет с Себастьяном Баесом в 1/4 финала в Эшториле

Доминик Тим поборется с Кентеном Алисом.

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Millennium Estoril Open

Эшторил, Португалия

3 – 9 апреля 2023

ATP 250

Призовой фонд – 630 705 евро

Открытые корты, грунт

Четвертьфинал