Россиянка Калинская выбила Азаренко на турнире в Чарлстоне. Анна – 70-я в рейтинге WTA, Виктория – 18-я

Теги WTA Виктория Азаренко Credit One Charleston Open Анна Калинская Теннис

Анна Калинская в третьем круге турнира в Чарлстоне обыграла №18 в мире Викторию Азаренко.

Россиянка одержала победу со счетом 6:4, 7:6(5).

Для Калинской это первая победа над соперницей из топ-20 с января. Тогда она обыграла Алену Остапенко в Аделаиде. Всего это седьмая победа россиянки над теннисистками такого уровня.

В четвертьфинале она сыграет с Онс Жабер или Кэролайн Доулхайд.

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5 комментариев

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Водяра
Ябатька и здесь мимо.
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Roman Bolshevik
Так и до "Миротворца" недалеко, уже вторую вынесла)
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Сергей Шматов
А почему такая несправедливость со стороны автора.Раз написал россиянка пиши и какую страну представляет другая спортсменка.Или боится чего либо?
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Анатолий Дегтярёв
Анечка лучшая!!!! Молодец!!!!Впереееед!!!!
+3
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fusionax
Аня молодец, надеюсь найдёт баланс в игре и сможет закрепиться в полтиннике! Главное без травм и удачи на зелёном грунте и далее!
+8
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