Россиянка Калинская выбила Азаренко на турнире в Чарлстоне. Анна – 70-я в рейтинге WTA, Виктория – 18-я

Анна Калинская в третьем круге турнира в Чарлстоне обыграла №18 в мире Викторию Азаренко.

Россиянка одержала победу со счетом 6:4, 7:6(5).

Для Калинской это первая победа над соперницей из топ-20 с января. Тогда она обыграла Алену Остапенко в Аделаиде. Всего это седьмая победа россиянки над теннисистками такого уровня.

В четвертьфинале она сыграет с Онс Жабер или Кэролайн Доулхайд.

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