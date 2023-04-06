Уткин о том, что Сафин обошел Кафельникова в рейтинге «100 лучших спортсменов»: «При всей симпатии к Марату, Евгения как игрока ставлю значительно выше»

Теги Василий Уткин Марат Сафин ATP Евгений Кафельников 100 лучших спортсменов в истории России Теннис

Василий Уткин высказался об итогах выборов «100 лучших спортсменов в истории России».

Он коснулся темы тенниса – его удивило то, что Марат Сафин обошел в голосовании Евгения Кафельникова. Сафин занял 10-е место, Кафельников – 13-е.

«Самое интересное, что первые два места в опросе пользователей и в опросе редакции, совпали. Первое место занимает Александр Овечкин, что в общем совершенно предсказуемо. А второе место занимает Мария Шарапова, что тоже в общем совершенно очевидно.

На самом деле трудно было себе представить нечто иное. Тут, конечно, очень важно еще и то, что сочетаются не только спортивные результаты и мастерство, но и самое главное, чтобы это было сравнительно недавно и чтобы к этому еще добавлялась какая-то серьезная медийность. 

Тут еще интересно выделить, что по итогам голосования редакции аж на шестом месте был Евгений Кафельников. Я не большой специалист в теннисе, хотя даже комментировал неоднократно «Уимблдон». Но я общался с настоящими знатоками и мастерами этой игры – Дмитриевой, Метревели, Дементьевой, Мыскиной. Честно говоря, при всей симпатии к Сафину как личности, Кафельникова как игрока ставлю значительно выше.

Потому что Кафельников мог играть совершенно по-разному, а Марат Сафин такой настоящий альфа-самец. Вот, в конце концов, публика Сафина и выбрала. Ну, опять-таки, я еще раз хочу сказать, что здесь нет ничего удивительного. В конце концов, я же не хочу гипертрофировать свою точку зрения», – сказал Уткин в эфире «Футбольного клуба».

Итоги выборов «100 лучших спортсменов в истории России»

«90-е были тяжелыми, но интересными. А сейчас какой-то ступор». Интервью Кафельникова – о духе времени

Марат Сафин – последний теннисный рок-н-ролльщик. И на корте он бывал богом

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

33 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakovec navsegda
...такой настоящий альфа-самец.
_________________________________
Собственно эта оценка и говорит о том, что действительно в теннисе не силен. Оба завоевали по два кубка Большого шлема, оба единожды становились первыми ракетками мира, причем Сафин дольше продержался в рейтинге. Дело вкуса, кого выбрать, оба сильные теннисисты своего времени.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Верховенский1990
Даже как-то сложно выбрать между ними, оба взяли 2 ТБШ, оба занимали 1-ю строчку, но Марат мог год и первым закончить, если бы Куэртэн не выиграл бы Итоговый, лично мне Сафин симпатичнее был, в детстве болел за него до прихода Джоковича, был приятно удивлен, когда Сафин обыграл Новака на Уимблдоне, а победа над Федерером в Австралии была для меня одной из самых значимых побед в истории нашего спорта, учитывая, что швейцарец тогда был непобедимым, наряду с победой хоккеистов в 2008-м, баскетболистов на ЧЕ в 2007-м и волейболистов на ОИ.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MARDI GRASS
Ответ Верховенский1990
Итоговый Кафельников не брал, был 1 финал, где он вчистую проиграл Сампрасу.
Именно тогда появилось выражение "Кафель треснул".А в целом согласен -вкусовщина!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nevpont
Ответ Groove
Вкусовщина. По титулам они сопоставимы - по шлемам 2-2, по мастерсам 5-0 в пользу Марата, но Кафель брал итоговый и золото ОИ. Оба были первыми (пусть и недолго). Медведев обойдет их обоих(если уже не обошел). Недель на первом месте у него уже больше, по мастерсам догнал Сафина, итоговый выигрывал. По шлемам пока отстаёт от них на 1, но он проиграл 3 финала не кому нибудь, а двум из трех величайших в истории.
Только одно уточнение - Кафельников не брал Итоговый, был в финале. Итоговый из наших брали только Давыденко и Медведев
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maxdux81
Ответ Groove
Да, вы правы, запамятовал. Кафельникова я видел только отдельные игры в записи, почему то в память вошло что выигрывал.
Давыденко брал Итоговый.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TennisForever
Ответ Антиполитпроект
По таланту Сафин был лучше Кафеля. Другое дело, что реализовал его процентов на 20-30, максимум
Всё верно !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TennisForever
Марат лучше ❤️
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бобынин
Кафель, наряду с Каспаровым, вообще главный рос.спортсмен. Это наш Гагарин. Первый, кто выиграл ТБШ. Это был настоящий космос.
Первый на все времена.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BOBBYHULL
Вася являясь альфа-самцом, не терпит других альфа-самцов.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Groove
Ответ Верховенский1990
Итоговый Кафельников не брал, был 1 финал, где он вчистую проиграл Сампрасу.
Да, вы правы, запамятовал. Кафельникова я видел только отдельные игры в записи, почему то в память вошло что выигрывал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
вектор1
Красавцы оба спартача!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivan 07
Кафельников в отличие от хардовика имеет два ТБШ и в разных покрытиях. Победа на итоговом турнире - это подтверждение статуса первой ракетки . Личное золото Олимпиады. 27 титулов в личке против 17. Когда в копилке самые важные титулы : ТБШ; Олимпиада; Итоговый, значимость других титулов не важна.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexandr Tarakanoff
Ответ Антиполитпроект
По таланту Сафин был лучше Кафеля. Другое дело, что реализовал его процентов на 20-30, максимум
Это скорее очко в пользу Жени. С талантливых спрос всегда выше.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Верховенский1990
Ответ Groove
Вкусовщина. По титулам они сопоставимы - по шлемам 2-2, по мастерсам 5-0 в пользу Марата, но Кафель брал итоговый и золото ОИ. Оба были первыми (пусть и недолго). Медведев обойдет их обоих(если уже не обошел). Недель на первом месте у него уже больше, по мастерсам догнал Сафина, итоговый выигрывал. По шлемам пока отстаёт от них на 1, но он проиграл 3 финала не кому нибудь, а двум из трех величайших в истории.
Итоговый Кафельников не брал, был 1 финал, где он вчистую проиграл Сампрасу.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexandr Tarakanoff
Лучшего выбирали или харизматичного? По титулам Кафель успешнее, первый действительно топовый рф теннисист, олимпийский чемпион. Тут и сравнивать нечего. Остальное всё лирика.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LONDON-TOWN
Ответ Groove
Вкусовщина. По титулам они сопоставимы - по шлемам 2-2, по мастерсам 5-0 в пользу Марата, но Кафель брал итоговый и золото ОИ. Оба были первыми (пусть и недолго). Медведев обойдет их обоих(если уже не обошел). Недель на первом месте у него уже больше, по мастерсам догнал Сафина, итоговый выигрывал. По шлемам пока отстаёт от них на 1, но он проиграл 3 финала не кому нибудь, а двум из трех величайших в истории.
Никогда Кафельников не брал итоговый
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IntoTheRainBow
Ответ ivan 07
Как помница у самца Абрамович девушку отбил.
"вот это пресс, вот это девушки любят ... а с животом у тебя что-то не то" (с)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alena Kostornaia
Напомню, что в финале кубка Дэвиса Кафельников проиграл свой матч, а Сафин оба выиграл. А в 2006 Кафельникова вообще не было.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivan 07
Ответ dobinson
Все спортсменки теннисного туры были когда-то влюблены в Марата,в том числе и я .Серена Уильямс.
И чего то в этом никто не признался. Самец это нынче Кириос. Сколько уже теннисисток через ....)
Альфа-самцы бывают неоднократно женаты и имели еще на стороне любовниц и детей от них.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GeroyamSala
Ну рейтинг в целом так себе затея, Евгений из своей карьеры взял максимум, Марат скорее нет
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dobinson
Ответ ivan 07
Альфа -самец у некоторых в головах. Он вообще то женат ?
Все спортсменки теннисного туры были когда-то влюблены в Марата,в том числе и я .Серена Уильямс.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivan 07
Как помница у самца Абрамович девушку отбил.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Groove
Вкусовщина. По титулам они сопоставимы - по шлемам 2-2, по мастерсам 5-0 в пользу Марата, но Кафель брал итоговый и золото ОИ. Оба были первыми (пусть и недолго). Медведев обойдет их обоих(если уже не обошел). Недель на первом месте у него уже больше, по мастерсам догнал Сафина, итоговый выигрывал. По шлемам пока отстаёт от них на 1, но он проиграл 3 финала не кому нибудь, а двум из трех величайших в истории.
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матвей Суицидин
Ответ LeNok
Ну парные турниры как-то в теннисе для многих больше фоном идут и не все за ними следят
но там тоже шлемы разыгрываются, Кафель брал одновременно одиночный и парный РГ. сейчас это просто немыслимо себе представить, даже биг-3 себе такого не позволяли. а во времена Кафеля в парах многие сильные олиночники играли.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivan 07
Ответ LeNok
Марат как личность ярче и именно что крупных турниров выиграл побольше Евгения.Так что ничего удивительного
Чем ярче ? Кудряшками ?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий