Уткин о том, что Сафин обошел Кафельникова в рейтинге «100 лучших спортсменов»: «При всей симпатии к Марату, Евгения как игрока ставлю значительно выше»

Василий Уткин высказался об итогах выборов «100 лучших спортсменов в истории России».

Он коснулся темы тенниса – его удивило то, что Марат Сафин обошел в голосовании Евгения Кафельникова. Сафин занял 10-е место, Кафельников – 13-е.

«Самое интересное, что первые два места в опросе пользователей и в опросе редакции, совпали. Первое место занимает Александр Овечкин, что в общем совершенно предсказуемо. А второе место занимает Мария Шарапова, что тоже в общем совершенно очевидно.

На самом деле трудно было себе представить нечто иное. Тут, конечно, очень важно еще и то, что сочетаются не только спортивные результаты и мастерство, но и самое главное, чтобы это было сравнительно недавно и чтобы к этому еще добавлялась какая-то серьезная медийность.

Тут еще интересно выделить, что по итогам голосования редакции аж на шестом месте был Евгений Кафельников. Я не большой специалист в теннисе, хотя даже комментировал неоднократно «Уимблдон». Но я общался с настоящими знатоками и мастерами этой игры – Дмитриевой, Метревели, Дементьевой, Мыскиной. Честно говоря, при всей симпатии к Сафину как личности, Кафельникова как игрока ставлю значительно выше.

Потому что Кафельников мог играть совершенно по-разному, а Марат Сафин такой настоящий альфа-самец. Вот, в конце концов, публика Сафина и выбрала. Ну, опять-таки, я еще раз хочу сказать, что здесь нет ничего удивительного. В конце концов, я же не хочу гипертрофировать свою точку зрения», – сказал Уткин в эфире «Футбольного клуба».

Итоги выборов «100 лучших спортсменов в истории России»

«90-е были тяжелыми, но интересными. А сейчас какой-то ступор». Интервью Кафельникова – о духе времени

Марат Сафин – последний теннисный рок-н-ролльщик. И на корте он бывал богом

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе