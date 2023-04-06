Шарапова заняла второе место в рейтинге Sports.ru «100 лучших спортсменов в истории России», Сафин – 10-й

На Sports.ru завершились выборы «100 лучших спортсменов в истории России». В них активно участвовали редакция и пользователи нашего медиа. Всего за 11 дней – с 21 по 31 марта – мы получили 26 814 голосов.

Сегодня мы опубликовали третью часть результатов – с 10-го по первое место.

10-м в рейтинге стал Марат Сафин, а второе место по итогам голосования заняла Мария Шарапова.

Вам нужно было выбрать минимум 20 фамилий спортсменов и расставить их в виде рейтинга: 1-е место – лучший и так далее ниже. За 1-е место в каждой заполненной анкете спортсмен получал 100 очков, за 2-е – 99, за 3-е – 98… за 100-е – 1. Все очки суммировались, так формировалась итоговая таблица.

Чтобы исключить флэшмобы и зафиксировать экспертизу наших авторов, мы уравновесили голоса редакции и пользователей. У редакции 50% баллов, у пользователей – тоже 50% баллов.

В случае равенства очков – по сумме редакционного и пользовательского голосований – преимущество получил тот спортсмен, который набрал больше голосов среди пользователей.

Итоги выборов «100 лучших спортсменов в истории России». Места с 10-го по 1-е

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