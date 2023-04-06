Шарапова заняла второе место в рейтинге Sports.ru «100 лучших спортсменов в истории России», Сафин – 10-й

Теги Мария Шарапова Марат Сафин ATP WTA 100 лучших спортсменов в истории России Теннис

На Sports.ru завершились выборы «100 лучших спортсменов в истории России». В них активно участвовали редакция и пользователи нашего медиа. Всего за 11 дней – с 21 по 31 марта – мы получили 26 814 голосов.

Сегодня мы опубликовали третью часть результатов – с 10-го по первое место.

10-м в рейтинге стал Марат Сафин, а второе место по итогам голосования заняла Мария Шарапова.

Вам нужно было выбрать минимум 20 фамилий спортсменов и расставить их в виде рейтинга: 1-е место – лучший и так далее ниже. За 1-е место в каждой заполненной анкете спортсмен получал 100 очков, за 2-е – 99, за 3-е – 98… за 100-е – 1. Все очки суммировались, так формировалась итоговая таблица.

Чтобы исключить флэшмобы и зафиксировать экспертизу наших авторов, мы уравновесили голоса редакции и пользователей. У редакции 50% баллов, у пользователей – тоже 50% баллов.

В случае равенства очков – по сумме редакционного и пользовательского голосований – преимущество получил тот спортсмен, который набрал больше голосов среди пользователей.

Итоги выборов «100 лучших спортсменов в истории России». Места с 10-го по 1-е

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8 комментариев

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Антон Тимофеев
Ответ Iuasamotu
В России не так уж много реально выдающихся атлетов, поэтому Шарапова вполне логично входит в топы, но не на втором месте, конечно же
Ну...стран в которых выдающихся атлетов больше, в мире ОЧЕНЬ немного, так что, думаю, нам грех жаловаться))) Хотя, Шарапова на 2-ом месте это слишком высоко, согласен. Но, в топ-10, топ-20 место заслужила.
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FC Penza
Сафин в 10-ку попал. И то не плохо
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Pasha Saotsera
Я бы её на первое место поставил! Но второе тоже неплохо))
+1
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Navi88
2-ое место? ну если опрос проводили среди ее поклонников, то возможно
+2
-5
-3
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Йенс Мустерманн
Комментарий скрыт
+5
-14
-9
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Hardy
лучшая😍
+7
-2
+5
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Iuasamotu
В России не так уж много реально выдающихся атлетов, поэтому Шарапова вполне логично входит в топы, но не на втором месте, конечно же
+1
-4
-3
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avcgloronalduMU
Шарапова лучшая, хз кто и как голосовал )
+6
-2
+4
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