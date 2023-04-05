Марракеш (WTA). 2-й круг. Попырин сыграет с Эвансом

Теги результаты ATP Grand Prix Hassan II Теннис

Алексей Попырин сыграет с Дэном Эвансом во втором круге в Марракеше

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Grand Prix Hassan II

Марракеш, Марокко

3 – 9 апреля 2023

ATP 250

Призовой фонд – 562 815 долларов

Открытые корты, грунт

Второй круг

Андреа Вавассори (Италия) Хауме Муньяр (Испания)
Дата проведения
5 апреля, 13.30
Онлайн матча

 

Алексей Попырин (Австралия) Дэн Эванс (Великобритания)
Дата проведения
5 апреля, 16.00
Онлайн матча

 

Элиас Имер (Швеция) Тэллон Грикспор (Нидерланды)
Дата проведения
5 апреля, 17.30
Онлайн матча

 

Роберто Карбаллес Баэна (Испания) Димитар Кузманов (Болгария)
Дата проведения
5 апреля, 19.00
Онлайн матча

 

Франческо Пассаро (Италия) Александр Мюллер (Франция)
Дата проведения
6 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Павел Котов (Россия) – Не определен
Дата проведения
6 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды) Кристофер О'Коннелл (Австралия)
Дата проведения
6 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Лоренцо Музетти (Италия) Юго Гастон (Франция)
Дата проведения
6 апреля, 03.00
Онлайн матча

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