Марракеш (WTA). 2-й круг. Попырин сыграет с Эвансом
Алексей Попырин сыграет с Дэном Эвансом во втором круге в Марракеше
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Grand Prix Hassan II
Марракеш, Марокко
3 – 9 апреля 2023
ATP 250
Призовой фонд – 562 815 долларов
Открытые корты, грунт
Второй круг
- Дата проведения
- 5 апреля, 13.30
- Дата проведения
- 5 апреля, 16.00
- Дата проведения
- 5 апреля, 17.30
- Дата проведения
- 5 апреля, 19.00
- Дата проведения
- 6 апреля, 03.00
Павел Котов (Россия) – Не определен
- Дата проведения
- 6 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 6 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 6 апреля, 03.00
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