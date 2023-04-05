Марракеш (WTA). 2-й круг. Попырин сыграет с Эвансом

Алексей Попырин сыграет с Дэном Эвансом во втором круге в Марракеше

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Grand Prix Hassan II

Марракеш, Марокко

3 – 9 апреля 2023

ATP 250

Призовой фонд – 562 815 долларов

Открытые корты, грунт

Второй круг