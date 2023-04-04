Алькарас снялся с «Мастерса» в Монте-Карло

Теги травмы ATP Rolex Monte-Carlo Masters Карлос Алькарас Теннис

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас не сыграет на турнире в Монте-Карло

19-летний испанец пропустит грунтовый «Мастерс» из-за проблем с левой рукой и мышцами спины.

«Рад вернуться домой после двух месяцев соревнований, но мне грустно, что я испытывал дискомфорт в полуфинале в Майами.

Я прошел обследование в клинике доктора Лопеса в Мурсии, которое показало, что мне стоит пропустить турнир в Монте-Карло», – написал Алькарас в твиттере.

Его место в сетке займет Николас Харри.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лена Сайкова
Ответ Vic_14
Если будет продолжать так носиться и так лупить, то так и будет. Но наверное, дойдет со временем, что надо включать иногда энергосберегающий режим
именно. в погоне за разгромом карлос тащит те мячи, которые можно пропускать, скользит там, где не надо, падает на корт и все в этом духе. ну ничего, через пару лет поймет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vic_14
Ответ Михаил Пригода
Это пока молодой, а что же будет дальше, очень жаль если так будет постоянно
Если будет продолжать так носиться и так лупить, то так и будет. Но наверное, дойдет со временем, что надо включать иногда энергосберегающий режим
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дима Миронов
напомните пожалуйста там же есть какие то призовые если ты не пропустишь мастерсы по ходу сезона?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AsthmaSundby
Ответ nicckk
медведь снимись с Барселоны
Доедет в МК до ПФ-Ф, снимется. А вылетит в 2-3 круге - поедет за игровой практикой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доминик
Ничего. Доктор Фуэнтес поставит тебя на ноги. Рафуля даст адресок.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SKA Rostov1992
Ну как так, 19 лет всего и уже начинает стабильно пропускать турниры из за разных травм, надеюсь это не станет тенденцией... Не хотелось бы чтоб Карлос стал новым Сафиным или Дель Потро
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sincere
МК необязательный мастерс, его как раз можно пропускать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SKA Rostov1992
Ответ igor nn
Нет никакой травмы..Просто отдыхает Карась.Отмазка нужна просто для прессы.Защищать очки ему не надо .ничего не потеряет.
Зачем ему отдыхать в 19 лет? Он и так всего 4 турнира в сезоне провёл, тем более у него и так 1,5 недели отдыха получается между полуфиналом Майами и вторым кругом МК
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Латышов
Ответ Alex Ell
Рафа не играет,Карлос тоже,Стеф вряд ли приведет полностью плечо в порядок,кроме Ноле в десятке не так уж много специалистов на грунте,так что ждем сенсаций?Лично я верю в Андрея,лишь бы в первом круге не начудил. P.S.Забыл про Рууда,все-таки когда-то он должен заиграть,тем более речь о грунте
Остаётся только прошлогодний финалист РГ Каспер Рууд.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nicckk
медведь снимись с Барселоны
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Пригода
Ответ Лена Сайкова
его ушатывает свой же стиль игры. месяц играет, месяц лечит травмы.
Это пока молодой, а что же будет дальше, очень жаль если так будет постоянно
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Buhmichael
Что-то грустно дела у него травмами обстоят. Карлос, когда тебя называли новым Надалем люди явно не имели ввиду играть по полсезона, а полсезона в лазарете. Восстанавливайся до конца. здоровья!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arseny572
У нас появился новый термин - клиника доктора Лопеса? Она будет такой же успешной как и профессора Фуентеса?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igor nn
Нет никакой травмы..Просто отдыхает Карась.Отмазка нужна просто для прессы.Защищать очки ему не надо .ничего не потеряет.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Ell
Рафа не играет,Карлос тоже,Стеф вряд ли приведет полностью плечо в порядок,кроме Ноле в десятке не так уж много специалистов на грунте,так что ждем сенсаций?Лично я верю в Андрея,лишь бы в первом круге не начудил.
P.S.Забыл про Рууда,все-таки когда-то он должен заиграть,тем более речь о грунте
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Латышов
Ответ Рустам Караманов
Как Надаль прям,ток молодой,падение Карася в рейтинге началось?
В прошлом году в Монте-Карло Карлос начал турнир со второго круга и в первом матче не справился с Себастьяном Кордой.Падение в рейтинге будет,если Алькарас пропустит Барселону-там титул защищать.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sashati
Нынче не те пошли испанцы, слабаки..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Чирятьев
Ответ Хозяин патриотов
Если Джокович не хочет прослыть в простонародье коллапсником, то просто обязан тоже сняться с этого Мастерса.
Только после того, как Рафа вернёт коллапсный АО-22
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лена Сайкова
Ответ costa0545
Ушатал его Синнер, не давно)))
его ушатывает свой же стиль игры. месяц играет, месяц лечит травмы.
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sashati
Ответ Хозяин патриотов
Если Джокович не хочет прослыть в простонародье коллапсником, то просто обязан тоже сняться с этого Мастерса.
Кому обязан?) бред..
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хозяин патриотов
Если Джокович не хочет прослыть в простонародье коллапсником, то просто обязан тоже сняться с этого Мастерса.
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
costa0545
Ушатал его Синнер, не давно)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Чирятьев
Ответ Рустам Караманов
Как Надаль прям,ток молодой,падение Карася в рейтинге началось?
Так ему нечего защищать в МК
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рустам Караманов
Как Надаль прям,ток молодой,падение Карася в рейтинге началось?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий