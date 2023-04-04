Алькарас снялся с «Мастерса» в Монте-Карло

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас не сыграет на турнире в Монте-Карло

19-летний испанец пропустит грунтовый «Мастерс» из-за проблем с левой рукой и мышцами спины.

«Рад вернуться домой после двух месяцев соревнований, но мне грустно, что я испытывал дискомфорт в полуфинале в Майами.

Я прошел обследование в клинике доктора Лопеса в Мурсии, которое показало, что мне стоит пропустить турнир в Монте-Карло», – написал Алькарас в твиттере.

Его место в сетке займет Николас Харри.

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