Алькарас снялся с «Мастерса» в Монте-Карло
Вторая ракетка мира Карлос Алькарас не сыграет на турнире в Монте-Карло
19-летний испанец пропустит грунтовый «Мастерс» из-за проблем с левой рукой и мышцами спины.
«Рад вернуться домой после двух месяцев соревнований, но мне грустно, что я испытывал дискомфорт в полуфинале в Майами.
Я прошел обследование в клинике доктора Лопеса в Мурсии, которое показало, что мне стоит пропустить турнир в Монте-Карло», – написал Алькарас в твиттере.
Его место в сетке займет Николас Харри.
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P.S.Забыл про Рууда,все-таки когда-то он должен заиграть,тем более речь о грунте