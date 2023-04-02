Квитова вошла в топ-10 в истории тенниса по призовым
Петра Квитова выиграла $1,26 млн за победу на турнире в Майами. Теперь ее призовые за карьеру составляют 36 380 459 долларов.
Она вошла в топ-10 в истории. Ее обходят только:
- Новак Джокович – 167 014 841
- Рафаэль Надаль – 134 640 719
- Роджер Федерер – 130 594 339
- Серена Уильямс – 94 816 730
- Энди Маррей – 63 591 547
- Пит Сампрас – 43 280 489
- Винус Уильямс – 42 406 778
- Симона Халеп – 40 203 437
- Мария Шарапова – 38 777 962
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Впрочем, последний вопрос был риторический: ну очевидно же, что ей плевать!