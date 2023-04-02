Квитова вошла в топ-10 в истории тенниса по призовым

выиграла $1,26 млн за победу на турнире в Майами. Теперь ее призовые за карьеру составляют 36 380 459 долларов.

Она вошла в топ-10 в истории. Ее обходят только:

– 167 014 841 – 134 640 719 – 130 594 339 – 94 816 730 – 63 591 547 – 43 280 489 – 42 406 778 – 40 203 437 – 38 777 962

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