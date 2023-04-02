Квитова вошла в топ-10 в истории тенниса по призовым

Теги Мария Шарапова Серена Уильямс Винус Уильямс Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Энди Маррей Пит Сампрас ATP WTA Симона Халеп Петра Квитова призовые Теннис

Петра Квитова выиграла $1,26 млн за победу на турнире в Майами. Теперь ее призовые за карьеру составляют 36 380 459 долларов.

Она вошла в топ-10 в истории. Ее обходят только:

  1. Новак Джокович – 167 014 841
  2. Рафаэль Надаль – 134 640 719
  3. Роджер Федерер – 130 594 339
  4. Серена Уильямс – 94 816 730
  5. Энди Маррей – 63 591 547
  6. Пит Сампрас – 43 280 489
  7. Винус Уильямс – 42 406 778
  8. Симона Халеп – 40 203 437
  9. Мария Шарапова – 38 777 962

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8 комментариев

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sfrrrR
Ответ В Кол
Интересно, а эта светлейшая, честнейшая и благороднешая опубликует сколько налога она перевела Чехии или она ненавидит Чехию также как и Россию?
Думаю, Квитовой плевать на подобные и вопросы от рандомных юзеров Спортса, которые сидя перед телеком (или компом) в скатанных трениках с вытянутыми коленками и дыркой в носке и заваривающими себе Доширак, купленного по акции в магазине Пятёрочка в условном Урюпинске. Разве нет?

Впрочем, последний вопрос был риторический: ну очевидно же, что ей плевать!
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Картман
номера 8 и 10 в этом списке - показывают, что женщинам сегодня платят неприлично много.
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В Кол
Интересно, а эта светлейшая, честнейшая и благороднешая опубликует сколько налога она перевела Чехии или она ненавидит Чехию также как и Россию?
+1
-1
0
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Analjinn
Элитная компания конечно.
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Никита Волк
Ответ Александр Бабуев
5 на 5, равное количество в 10))
И это они еще жалуются!)
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Михаил Пригода
Алькарас, Медведев, Зверев, Циципас вмешаются в эту десятку
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MihuS
Джокович ещё подоторвётся от всех
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Александр Бабуев
5 на 5, равное количество в 10))
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