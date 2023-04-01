Медведев о победе над Хачановым: «Воспринимал Карена как любого другого соперника, которого нужно обыграть, чтобы выйти в финал»

Даниил Медведев прокомментировал победу над Кареном Хачановым в полуфинале в Майами. Пятая ракетка мира обыграл 16-ю со счетом 7:6(5), 3:6, 6:3 и восьмой раз вышел в финал «Мастерса».

– Ваша история с Кареном началась еще в юниорах, когда вам было по 12-13. Каково это – обыгрывать одного из самых близких друзей? Вы же были в одной команде, когда брали Кубок Дэвиса в 2021-м? Что вы чувствовали, обыграв одного из своих лучших друзей, может быть, в одном из важнейших матчей в его карьере?

– Да, я забыл – мы уже играли в полуфинале «Мастерса» в Канаде. Я забыл, что уже побеждал в полуфинале и что это уже второй раз.

Знаете, если честно, это просто еще один матч. Это полуфинал «Мастерса». Если честно, я воспринимал Карена как любого другого соперника, которого нужно обыграть, чтобы выйти в финал. Конечно, ты хочешь победить и оказаться в финале.

Разница в том, что он знает, что я буду делать, а я могу предсказать его действия. Все зависит от того, кто сможет первым удивить своего соперника и изменить ход матча.

Мне кажется, сегодня именно это сыграло решающую роль. В начале ему удалось застать меня врасплох несколькими ударами. А потом я смог изменить ход игры – так устроен теннис.

Я рад был увидеть его в раздевалке перед матчем и после, но на корте, кто бы ни был моим соперником, я просто хочу победить, – сказал Медведев на пресс-конференции.

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