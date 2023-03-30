Соболенко о поражении от Кырсти: «Мне очень мешали условия, жара. К сожалению, я не смогла приспособиться»

прокомментировала поражение от в четвертьфинале в Майами – 4:6, 4:6.

– Мы впервые играли друг с другом. Я много ошибалась, давала ей столько шансов. Она ими воспользовалась. Просто она играла лучше меня.

– Что для вас было самым сложным и почему?

– Это был не самый лучший мой матч. Мне очень мешали условия, жара. Мячи летели слишком сильно, и у меня не получалось их контролировать.

Я до последнего розыгрыша старалась показывать максимум. К сожалению, я не смогла приспособиться к этим условиям. В следующий раз буду стараться лучше.

– Вы фантастически начали сезон. Можете проанализировать первые три месяца и рассказать, чем больше всего гордитесь?

– Первые три месяца сложились фантастически. Я горжусь стабильной игрой и надеюсь, что продолжу так же работать, прибавлять. Я сделаю все возможное, чтобы остаться на этом уровне.

– Что поможет остаться на этом уровне во время грунтового сезона?

– Думаю, главное – сосредоточиться на себе, не думать о соцсетях, о людях, об ожиданиях. Просто сосредоточиться на себе, делать свое дело. Я считаю, что если играть на этом же уровне или даже лучше, то победы придут. Нужно продолжать упорно работать, двигаться вперед.

В первой части сезона я усвоила несколько непростых уроков. Я сделаю выводы (улыбается), перезагружусь и начну работать с чистого листа. Да, я сделаю все возможное, чтобы во время грунтового сезона показать свой лучший теннис.

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