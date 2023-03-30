Соболенко о поражении от Кырсти: «Мне очень мешали условия, жара. К сожалению, я не смогла приспособиться»
Арина Соболенко прокомментировала поражение от Сораны Кырсти в четвертьфинале в Майами – 4:6, 4:6.
– Мы впервые играли друг с другом. Я много ошибалась, давала ей столько шансов. Она ими воспользовалась. Просто она играла лучше меня.
– Что для вас было самым сложным и почему?
– Это был не самый лучший мой матч. Мне очень мешали условия, жара. Мячи летели слишком сильно, и у меня не получалось их контролировать.
Я до последнего розыгрыша старалась показывать максимум. К сожалению, я не смогла приспособиться к этим условиям. В следующий раз буду стараться лучше.
– Вы фантастически начали сезон. Можете проанализировать первые три месяца и рассказать, чем больше всего гордитесь?
– Первые три месяца сложились фантастически. Я горжусь стабильной игрой и надеюсь, что продолжу так же работать, прибавлять. Я сделаю все возможное, чтобы остаться на этом уровне.
– Что поможет остаться на этом уровне во время грунтового сезона?
– Думаю, главное – сосредоточиться на себе, не думать о соцсетях, о людях, об ожиданиях. Просто сосредоточиться на себе, делать свое дело. Я считаю, что если играть на этом же уровне или даже лучше, то победы придут. Нужно продолжать упорно работать, двигаться вперед.
В первой части сезона я усвоила несколько непростых уроков. Я сделаю выводы (улыбается), перезагружусь и начну работать с чистого листа. Да, я сделаю все возможное, чтобы во время грунтового сезона показать свой лучший теннис.
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