Кырстя о первом полуфинале WTA 1000 с 2013-го: «Формально прошло 10 лет, но за это время у меня тоже были отличные результаты»

прокомментировала выход в полуфинал в Майами. В среду она обыграла Арину Соболенко – 6:4, 6:4.

– Вы вышли в полуфинал тысячника впервые после десятилетнего перерыва. Каким был путь к тому уровню, на котором вы сейчас? Как вы использовали это в матче со второй ракеткой мира?

– Как я уже много раз говорила, я не слежу за статистикой и результатами. Думаю, игроки стараются сосредоточиться на работе, а не на рейтингах и других цифрах.

Поэтому я считаю, что всегда была хорошим, опасным игроком. Я всегда мощно играла, но иногда мне немного не хватало стабильности. Скажем, три-четыре месяца я играла очень хорошо, потом уровень падал, потом снова возвращался.

Формально прошло 10 лет, но за это время у меня тоже были отличные результаты и периоды, когда я очень, очень хорошо играла.

К сожалению, мне не удавалось поддерживать этот уровень весь год. Но мы над этим работаем. Здесь как в пазле, и сейчас детали начинают собираться воедино

– Вы из старшего поколения игроков. В последнее время у вас было много отличных матчей, вы чувствуете, что ваша победа вдохновляет других женщин, которые хотят играть дольше? Не в том смысле, что вы возрастная. Но вы понимаете, о чем я.

– Я начала очень рано, к 17 годам была в топ-100, а в 18 закончила сезон рядом с топ-30. Так что у меня был отличный старт. Если бы тогда меня спросили, я бы сказала, что в 30 вряд ли буду играть.

Но, конечно, с годами ты становишься зрелой, начинаешь получать больше удовольствия от игры, поэтому сейчас я наслаждаюсь теннисом, возможно, больше, чем в 20 лет.

Конечно, я бы хотела, чтобы мне было 20 и я показывала такие результаты, но в то же время я очень горжусь своим мышлением, трудолюбием, дисциплиной, а еще верой, потому что я всегда верила, что могу быть опасной соперницей. Я всегда верила, что с такой игрой могу добиться отличных результатов.

Некоторым игрокам требуется больше времени, некоторым – меньше, но я все равно горжусь всем, чего достигла за карьеру.

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