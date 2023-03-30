Кырстя о первом полуфинале WTA 1000 с 2013-го: «Формально прошло 10 лет, но за это время у меня тоже были отличные результаты»

Теги WTA Сорана Кырстя Miami Open Теннис

Сорана Кырстя прокомментировала выход в полуфинал в Майами. В среду она обыграла Арину Соболенко – 6:4, 6:4.

– Вы вышли в полуфинал тысячника впервые после десятилетнего перерыва. Каким был путь к тому уровню, на котором вы сейчас? Как вы использовали это в матче со второй ракеткой мира?

– Как я уже много раз говорила, я не слежу за статистикой и результатами. Думаю, игроки стараются сосредоточиться на работе, а не на рейтингах и других цифрах.

Поэтому я считаю, что всегда была хорошим, опасным игроком. Я всегда мощно играла, но иногда мне немного не хватало стабильности. Скажем, три-четыре месяца я играла очень хорошо, потом уровень падал, потом снова возвращался.

Формально прошло 10 лет, но за это время у меня тоже были отличные результаты и периоды, когда я очень, очень хорошо играла.

К сожалению, мне не удавалось поддерживать этот уровень весь год. Но мы над этим работаем. Здесь как в пазле, и сейчас детали начинают собираться воедино

– Вы из старшего поколения игроков. В последнее время у вас было много отличных матчей, вы чувствуете, что ваша победа вдохновляет других женщин, которые хотят играть дольше? Не в том смысле, что вы возрастная. Но вы понимаете, о чем я.

– Я начала очень рано, к 17 годам была в топ-100, а в 18 закончила сезон рядом с топ-30. Так что у меня был отличный старт. Если бы тогда меня спросили, я бы сказала, что в 30 вряд ли буду играть.

Но, конечно, с годами ты становишься зрелой, начинаешь получать больше удовольствия от игры, поэтому сейчас я наслаждаюсь теннисом, возможно, больше, чем в 20 лет.

Конечно, я бы хотела, чтобы мне было 20 и я показывала такие результаты, но в то же время я очень горжусь своим мышлением, трудолюбием, дисциплиной, а еще верой, потому что я всегда верила, что могу быть опасной соперницей. Я всегда верила, что с такой игрой могу добиться отличных результатов.

Некоторым игрокам требуется больше времени, некоторым – меньше, но я все равно горжусь всем, чего достигла за карьеру.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fusionax
радуют такие моменты, когда люди уже на излете карьеры добиваются таких результатов. Раскатать Сабаленку в ее текущей форме - фантастика. Браво Сорана!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
миролюбивый
Хорошая карьера, Сорана.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий