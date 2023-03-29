Рыбакина о финансовой помощи казахстанским юниорам: «Хотелось отблагодарить Федерацию тенниса Казахстана»

Елена Рыбакина прокомментировала то, что выделила средства на поддержку молодых теннисисток из Казахстана. 14 девушек получили по 2,5 млн тенге (около 6 тысяч долларов) от чемпионки «Уимблдона».

«Ранее мы обсуждали этот вопрос с Федерацией тенниса Казахстана. Но это произошло совсем недавно, потому что я много путешествовала и было нелегко найти время. Но мы говорили об этом с Федерацией, потому что я все время в разъездах и не очень хорошо знаю девушек.

Мы поговорили и решили, что на данный момент помощь будет выделена 10-12 девочкам – не помню точное число. Но когда я начинала, для меня это было большим подспорьем. Федерация тоже мне помогала, так что я подумала, что это хороший способ отблагодарить ее в ответ. Кроме того, я думаю, что молодым девочкам важно иметь какую-то поддержку, поскольку это нелегко для всех.

Надеюсь, скоро они появятся в туре».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе