Рыбакина о финансовой помощи казахстанским юниорам: «Хотелось отблагодарить Федерацию тенниса Казахстана»

Теги WTA Елена Рыбакина деньги Федерация тенниса Казахстана Теннис

Елена Рыбакина прокомментировала то, что выделила средства на поддержку молодых теннисисток из Казахстана. 14 девушек получили по 2,5 млн тенге (около 6 тысяч долларов) от чемпионки «Уимблдона».

«Ранее мы обсуждали этот вопрос с Федерацией тенниса Казахстана. Но это произошло совсем недавно, потому что я много путешествовала и было нелегко найти время. Но мы говорили об этом с Федерацией, потому что я все время в разъездах и не очень хорошо знаю девушек.

Мы поговорили и решили, что на данный момент помощь будет выделена 10-12 девочкам – не помню точное число. Но когда я начинала, для меня это было большим подспорьем. Федерация тоже мне помогала, так что я подумала, что это хороший способ отблагодарить ее в ответ. Кроме того, я думаю, что молодым девочкам важно иметь какую-то поддержку, поскольку это нелегко для всех.

Надеюсь, скоро они появятся в туре».

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6 комментариев

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sedric
Молодец, Лена. Глядишь и появятся какие-нибудь автохтонные казахские девушки в туре, и будут брать советы у Рыбакиной. Ведь как говорит Н. Забияко: "Ленка плохого не посоветует".
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Typizza
Золотая рыбка❤️
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Культура не космос
Изначально была меньше сумма,но Лена добавила ещё
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Hardy
ну что за рыбка😍
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Iuasamotu
Умничка какая
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encaro_one
И хороша на корте и человек прекрасный.
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