Алькарас о травме бедра: «О ноге я совершенно забыл»

Теги ATP Miami Open Карлос Алькарас Теннис

Первая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал проблемы с бедром, которые испытывал в начале сезона. Сейчас у испанца девять побед подряд, он выиграл «Мастерс» в Индиан-Уэллс и вышел в 1/4 финала в Майами.

«Все это полностью в прошлом. Сейчас я здоров, уже совсем не думаю о ноге. Думаю только о том, чтобы играть на 100%, показывать высокий уровень. О ноге я совершенно забыл».

Дальше 19-летний Алькарас сыграет с Тэйлором Фрицем.

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1 комментарий

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Лысый из Реала
Физио Надаля постарался
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