Синнер об уверенной победе над Рублевым: «Мне нужно было играть с правильной тактикой. Обмениваться бомбами очень непросто»

11-я ракетка мира прокомментировал победу над в четвертом круге в Майами – 6:2, 6:4.

«Мы каждый день выкладываемся, и я доволен сегодняшним выступлением. Играть против Андрея всегда непросто. Он очень хорошо подает, очень агрессивен, так что мне нужно было немного поменяться.

Я отлично себя чувствовал, показал высокий уровень и надеюсь, что смогу удержать его в следующем матче. Сегодня я лучше подавал и вообще провел, возможно, лучший матч в Майами. Очень доволен.

Мне нужно было играть с правильной тактикой. Обмениваться бомбами очень непросто. Я немного изменил игру и очень этим доволен».

Дальше итальянец встретится с Эмилем Руусувуори.

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