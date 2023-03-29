Синнер об уверенной победе над Рублевым: «Мне нужно было играть с правильной тактикой. Обмениваться бомбами очень непросто»

Теги ATP Miami Open Андрей Рублев Янник Синнер Теннис

11-я ракетка мира Янник Синнер прокомментировал победу над Андреем Рублевым в четвертом круге в Майами – 6:2, 6:4.

«Мы каждый день выкладываемся, и я доволен сегодняшним выступлением. Играть против Андрея всегда непросто. Он очень хорошо подает, очень агрессивен, так что мне нужно было немного поменяться.

Я отлично себя чувствовал, показал высокий уровень и надеюсь, что смогу удержать его в следующем матче. Сегодня я лучше подавал и вообще провел, возможно, лучший матч в Майами. Очень доволен.

Мне нужно было играть с правильной тактикой. Обмениваться бомбами очень непросто. Я немного изменил игру и очень этим доволен».

Дальше итальянец встретится с Эмилем Руусувуори.

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2 комментария

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Генадий Адамов
Ответ West&Girls
Вроде молодой,11-я ракетка мира, а не 6-я. А говорит разумно, про тактику. И делает. Когда Андрей сможет сказать: ". Я немного изменил игру и очень этим доволен". А не, пардон, не задумываясь тупо лупить по мячу, на силу и на скорость, но не на игру головой, по ситуации, сопернику
что есть, о есть
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0
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West&Girls
Вроде молодой,11-я ракетка мира, а не 6-я. А говорит разумно, про тактику. И делает. Когда Андрей сможет сказать: ". Я немного изменил игру и очень этим доволен". А не, пардон, не задумываясь тупо лупить по мячу, на силу и на скорость, но не на игру головой, по ситуации, сопернику
+3
0
+3
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