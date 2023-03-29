Хачанов, впервые обыграв Циципаса: «Важнее всего не то, что я победил Стефаноса, а то, как я играю. После Australian Open были проблемы с травмой»

Теги ATP Miami Open Карен Хачанов Стефанос Циципас Теннис

Карен Хачанов прокомментировал победу над Стефаносом Циципасом в Майами – 7:6(4), 6:4. Россиянин прервал серию из 23 поражений от топ-10 и впервые за семь матчей обыграл Циципаса.

«Говорят, что все получается с третьего раза, но мне понадобилось семь. Я очень рад.

Важнее всего не то, что я победил Стефаноса, а то, как я играю. После Australian Open у меня были проблемы с травмой. Я вернулся в Дубае без игровой практики. Рад, что сейчас играю на высоком уровне.

Самым важным в этом матче было сдержать Циципаса. В первом сете мы оба хорошо подавали, я довел его до тай-брейка. А во втором нужно было использовать первую же возможность.

Условия тут довольно быстрые, поэтому важно, чтобы работали первая подача и первый удар после нее. Мы оба играли чрезвычайно агрессивно и выиграл тот, кто первым использовал возможности».

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1 комментарий

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Генадий Адамов
ощипал ципу, красавв
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