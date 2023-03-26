Андрееску о выступлении в Майами: «Последний раз играла здесь в 2021-м и была недовольна собой. В этом году чувствую себя совершенно другим человеком»
Бьянка Андрееску поделилась эмоциями от выхода в четвертый круг в Майами. Во Флориде канадка обыграла Эмму Радукану, Марию Саккари и Софию Кенин.
«Последний раз играла здесь в 2021-м и была недовольна собой. Я не чувствовала, что заслуживала быть в том финале. Но в этом году чувствую себя совершенно другим человеком и точно думаю, что заслуживаю быть здесь прямо сейчас.
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