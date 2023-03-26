Рыбакина отыграла матчбол у Бадосы и одержала 10-ю победу подряд. В Майами у нее 100 виннерсов в двух матчах

Теги WTA Miami Open Паула Бадоса Елена Рыбакина Теннис

Седьмая ракетка мира Елена Рыбакина в третьем круге турнира в Майами обыграла Паулу Бадосу – 3:6, 7:5, 6:3. Во втором сете она отыграла матчбол, подавая при счете 4:5.

Рыбакина одержала 10-ю победу подряд – это самая длинная беспроигрышная серия в ее карьере.

В матче с Бадосой представительница Казахстана выполнила 60 виннерсов при 56 невынужденных ошибках. Всего у нее уже 100 виннерсов в двух матчах в Майами.

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2 комментария

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Serik Alik
60 виннерсов, это, конечно, круто, но количество невынцжденных нужно уменьшать.
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Dottore
Лена умничка! Самая лучшая!!!
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