Рыбакина отыграла матчбол у Бадосы и одержала 10-ю победу подряд. В Майами у нее 100 виннерсов в двух матчах

Седьмая ракетка мира в третьем круге турнира в Майами обыграла – 3:6, 7:5, 6:3. Во втором сете она отыграла матчбол, подавая при счете 4:5.

Рыбакина одержала 10-ю победу подряд – это самая длинная беспроигрышная серия в ее карьере.

В матче с Бадосой представительница Казахстана выполнила 60 виннерсов при 56 невынужденных ошибках. Всего у нее уже 100 виннерсов в двух матчах в Майами.

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