Рыбакина отыграла матчбол у Бадосы и одержала 10-ю победу подряд. В Майами у нее 100 виннерсов в двух матчах
Седьмая ракетка мира Елена Рыбакина в третьем круге турнира в Майами обыграла Паулу Бадосу – 3:6, 7:5, 6:3. Во втором сете она отыграла матчбол, подавая при счете 4:5.
Рыбакина одержала 10-ю победу подряд – это самая длинная беспроигрышная серия в ее карьере.
В матче с Бадосой представительница Казахстана выполнила 60 виннерсов при 56 невынужденных ошибках. Всего у нее уже 100 виннерсов в двух матчах в Майами.
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