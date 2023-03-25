Грачева о первой победе над топ-5: «Поймала волну стабильности, у меня всегда есть возможность создавать соперницам проблемы»

Теги WTA Miami Open Варвара Грачева Теннис

Варвара Грачева прокомментировала победу над пятой ракеткой мира Онс Жабер во втором круге турнира в Майами – 6:2, 6:2. Это ее первая победа над соперницей из топ-5 и третья над топ-10 в сезоне и карьере.

«Как и во всех матчах, я стремилась играть максимально стабильно, заставлять ее как можно больше работать. И, конечно, ждать удобных мячей для атаки.

Сейчас я поймала волну стабильности, у меня всегда есть возможность показывать свой теннис, играть агрессивно, создавать соперницам проблемы своей игрой. И я стараюсь двигаться на этой волне».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
antatka
Такой сложный и дорогой путь у теннисисток. И всегда приятно, когда тяжёлый труд вознаграждается успехом. Поздравляю, Варя!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
Варя молодец. Скромная девчонка, без каких-либо миллионых вложений, понтов и дешёвых пиар выходок, делает свою работу и прогрессирует. Будь у неё богатый агент давно бы уже была в топ 10-15.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий