Грачева о первой победе над топ-5: «Поймала волну стабильности, у меня всегда есть возможность создавать соперницам проблемы»

прокомментировала победу над пятой ракеткой мира во втором круге турнира в Майами – 6:2, 6:2. Это ее первая победа над соперницей из топ-5 и третья над топ-10 в сезоне и карьере.

«Как и во всех матчах, я стремилась играть максимально стабильно, заставлять ее как можно больше работать. И, конечно, ждать удобных мячей для атаки.

Сейчас я поймала волну стабильности, у меня всегда есть возможность показывать свой теннис, играть агрессивно, создавать соперницам проблемы своей игрой. И я стараюсь двигаться на этой волне».

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