ATP представила календарь тура на 2024 год. Олимпийский теннисный турнир начнется в конце июля

Теги ATP ВТБ Кубок Кремля Олимпийский теннисный турнир Теннис

ATP представила календарь на сезон-2024.

Кубок Кремля остается в календаре тура, но лицензия приостановлена из-за ситуации на Украине.

Сезон начнется со смешанного командного турнира в Австралии United Cup.

Олимпийский теннисный турнир в Париже стартует 27 июля.

Полностью календарь можно посмотреть здесь и здесь.

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6 комментариев

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Новак Джокович
Ответ sedric
У ATP как обычно долгосрочное планирование. Тем временем WTA все еще не знает, какие у них турниры будут во второй половине года.
Ну щяс у них, инвестиций от Cvc появились, может быть в будущем, организация изменится к лучшему.
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sedric
У ATP как обычно долгосрочное планирование. Тем временем WTA все еще не знает, какие у них турниры будут во второй половине года.
+4
0
+4
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atelos
Ответ Стэн Смит
Что там за ситуация такая? Мог бы написать, но бана не хочу.
напиши
+5
-1
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Дима Миронов
ого прикольно олимпиада и Вашингтон в одно время,в Америке будет прикольный 500ник)
Медведев Рублев Хачанов будут топ 3 сеяные и на следующей неделе Мастерс Монреале акклиматизацию не надо проходить 😎
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Кавабунга Шреддоголовый
Ничего нового мы не узнали. Все как обычно
0
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Стэн Смит
Что там за ситуация такая? Мог бы написать, но бана не хочу.
+2
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