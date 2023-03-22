ATP представила календарь тура на 2024 год. Олимпийский теннисный турнир начнется в конце июля

ATP представила календарь на сезон-2024.

Кубок Кремля остается в календаре тура, но лицензия приостановлена из-за ситуации на Украине.

Сезон начнется со смешанного командного турнира в Австралии United Cup.

Олимпийский теннисный турнир в Париже стартует 27 июля.

Полностью календарь можно посмотреть здесь и здесь.

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