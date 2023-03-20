Алькарас об эмоциях в финале в Индиан-Уэллс: «Стараюсь показать сопернику, что расслаблен, наслаждаюсь матчем. Но я нервничал, и это нормально»

Теги ATP BNP Paribas Open Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас оценил свой уровень игры на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс. В финале он обыграл Даниила Медведева – 6:3, 6:2.

– Вы стали играть лучше, чем год назад. В чем вы прибавили?

– Мне кажется, мой теннис не так уж сильно улучшился с прошлого года. Но мне очень помогло то, что я не поддаюсь давлению, играю расслабленно. Для меня это главное.

Вот почему я показываю отличный уровень – потому что не чувствую давления. Я наслаждаюсь, играю расслабленно. В этом я сильно прибавил, и поэтому играю на хорошем уровне.

– Со стороны кажется, что вы не сомневаетесь в своих ударах. Так ли это? Вы полностью уверены в себе каждый раз, когда бьете по мячу?

– Да, я не сомневаюсь. Мне очень комфортно на корте. Я действительно уверен в каждом своем ударе.

Конечно, как я уже сказал, именно поэтому я играю на высоком уровне, потому что если ошибаюсь, то не переживаю. Меня не волнуют ошибки. Я просто стараюсь выкладываться на 100% в каждом ударе и не сомневаться.

– Весь ваш матч длился на минуту меньше, чем первый сет женского финала. Вас удивило то, насколько хорошо вам удалось сыграть, такое доминирование? Или вы ожидали, что все будет именно так?

– Если честно, я этого не ожидал. Я ожидал тяжелого матча. Но, да, я играл, скажем так, идеально. Я уже говорил, что в матчах против Даниила нужно показывать максимум, в том числе тактически. В матчах против него всегда важна тактика, и сегодня я сыграл идеально. Поэтому кажется, что было легко, но это не так (улыбается).

– Многие игроки начинают нервничать во время таких крупных финалов, как Индиан-Уэллс, US Open, но вы, кажется, очень расслаблены и спокойны. У вас есть какой-то секрет?

– Я стараюсь это не показывать, но, если честно, я нервничал. Но я обсуждаю с командой, что хочу показывать сопернику, что я расслаблен, наслаждаюсь финалом.

Но, конечно, нервничать нормально, и с этим нужно справляться. Все лучшие теннисисты мира в нужный момент очень, очень хорошо справляются с нервами и играют на таком высоком уровне. Я стараюсь тоже так делать. Но я нервничал (улыбается).

Медведев таки проиграл – впервые за 20 матчей. Алькарас его разгромил и стал №1 в мире

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5 комментариев

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Даниил Александров
Он задавил Даню именно психологически. Когда он не боится даже наносить максимально сумасшедшие и необоснованные удары, резко выбегать к сетке, кидать по три дроп шота подряд, эти понты просто убили всю уверенность Дани. Было ощущение, что Даня буквально чувствует себя лишним на этом мачте
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Lada_ok
На мой взгляд, Даниил сыграл плохо, По-видимому, из-за накопившийся усталости, в общем, не тянул...не было эйсов, не было мысли в игре. Просто слил...
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Grads
Карлос это другой уровень и Даня ничего не мог поделать, хотя играл как обычно, на своем уровне.
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slim shady 123
по нему было видно, что сделав брейк, он все равно ходил каким то отрешенным, не верил в победу. Все таки достижения медведева нехило давят на соперника
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Сергей Гуцол
Карлитос огонь. Не откладывает дело в долгий ящик и сразу начинает косить мастерсы. Молодец, что ещё сказать 💪💪
+1
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