Алькарас об эмоциях в финале в Индиан-Уэллс: «Стараюсь показать сопернику, что расслаблен, наслаждаюсь матчем. Но я нервничал, и это нормально»

оценил свой уровень игры на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс. В финале он обыграл – 6:3, 6:2.

– Вы стали играть лучше, чем год назад. В чем вы прибавили?

– Мне кажется, мой теннис не так уж сильно улучшился с прошлого года. Но мне очень помогло то, что я не поддаюсь давлению, играю расслабленно. Для меня это главное.

Вот почему я показываю отличный уровень – потому что не чувствую давления. Я наслаждаюсь, играю расслабленно. В этом я сильно прибавил, и поэтому играю на хорошем уровне.

– Со стороны кажется, что вы не сомневаетесь в своих ударах. Так ли это? Вы полностью уверены в себе каждый раз, когда бьете по мячу?

– Да, я не сомневаюсь. Мне очень комфортно на корте. Я действительно уверен в каждом своем ударе.

Конечно, как я уже сказал, именно поэтому я играю на высоком уровне, потому что если ошибаюсь, то не переживаю. Меня не волнуют ошибки. Я просто стараюсь выкладываться на 100% в каждом ударе и не сомневаться.

– Весь ваш матч длился на минуту меньше, чем первый сет женского финала. Вас удивило то, насколько хорошо вам удалось сыграть, такое доминирование? Или вы ожидали, что все будет именно так?

– Если честно, я этого не ожидал. Я ожидал тяжелого матча. Но, да, я играл, скажем так, идеально. Я уже говорил, что в матчах против Даниила нужно показывать максимум, в том числе тактически. В матчах против него всегда важна тактика, и сегодня я сыграл идеально. Поэтому кажется, что было легко, но это не так (улыбается).

– Многие игроки начинают нервничать во время таких крупных финалов, как Индиан-Уэллс, , но вы, кажется, очень расслаблены и спокойны. У вас есть какой-то секрет?

– Я стараюсь это не показывать, но, если честно, я нервничал. Но я обсуждаю с командой, что хочу показывать сопернику, что я расслаблен, наслаждаюсь финалом.

Но, конечно, нервничать нормально, и с этим нужно справляться. Все лучшие теннисисты мира в нужный момент очень, очень хорошо справляются с нервами и играют на таком высоком уровне. Я стараюсь тоже так делать. Но я нервничал (улыбается).

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