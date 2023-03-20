Медведев о поражении от Алькараса: «Психологически я был готов. Нет ощущения, что слишком расслабился перед матчем»

Теги ATP BNP Paribas Open Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

Даниил Медведев оценил уровень игры Карлоса Алькараса, которому проиграл в финале в Индиан-Уэллс (3:6, 2:6).

– Вы впервые сыграли против нынешней версии Карлоса Алькараса. Какие у вас впечатления?

– Он хорошо играет. Мне кажется, что он хорошо подавал, использовал серв-энд-воллей. Хотя я знал, что закончить матч, особенно финал, всегда непросто. Я вспоминал матч с Новаком на US Open и пытался сделать то же самое, оказать на него давление.

Например, при счете 40:40 на его подаче я наконец очень хорошо ответил на его форхенд с лета в скольжении и дропшот. Он непростой соперник. Я хотел бы сыграть с ним на другом покрытии, например, на более быстром харде, чтобы понять, смогу ли лучше выступить.

Да, опять же, не знаю, это он не позволил мне показать максимум или по какой-то причине я сам не смог. Психологически я был готов. Нет ощущения, что слишком расслабился перед матчем. Я был готов к борьбе. Я знал, что на другой стороне меня ждет сложный соперник.

Он здорово играл. Хорошие дропшоты в нужные моменты, хорошие виннерсы, которые помогли сделать брейк. Так что больше нечего добавить.

Медведев таки проиграл – впервые за 20 матчей. Алькарас его разгромил и стал №1 в мире

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2 комментария

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Helga Kl
Будет пихать Новака в каждое вью до конца жизни теперь?
Даже если не в тему, но я ведь обыграл его на ЮСО. Шарманка заела.
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AminO2
Именно этому противнику нельзя было сразу давать фору в три гейма, психологически тем разогревая. Начинать следовало цепче.
Внешне, в дебюте матча Даня смотрелся невыспавшимся.
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