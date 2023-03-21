Циципас о природе: «Давайте защищать и лелеять нашу планету, сохранять ее красоту для будущих поколений»

Теги ATP соцсети Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас поделился мыслью о природе

«Природа – одна из самых красивых вещей в мире. То, как листья меняют цвет осенью, шум волн, разбивающихся о берег, красота заснеженного пейзажа. Давайте защищать и лелеять нашу планету, сохранять ее красоту для будущих поколений».

Циципас хочет казаться очень умным. Получается так себе, да еще и феминистки заругали

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8 комментариев

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Sincere
Защищайте природу, мать вашу)
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Dm ycontact
Согласен. Молодец Ципа. Лучше призывать к защите экологии, чем к разжиганию ненависти, мести, зависти, злобы и призыву быть послушными рабами для првителей мира.
Не всем под силу и не все могут или хотят плыть против течения, но призывать людей к хорошему - уже хорошо.
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Евгений Фабиянчук
не, ну тут вообще не возразить
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sashati
А он знает, что по такому раскладу должен жить в бочке, как все мощные философы типа Диогена)
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Alex1104
Чем больше медийных людей будут так говорить, тем лучше. Главное, чтобы борьба за экологию не переходила за рамки разумного.
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Алексей Ильин
Открыт новый персонаж:

Цыпа эко активистка
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Maratik1982
Греческий философ , поэт, цитатник и немного теннисист Стефанос Циипас !!!
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Тёма Тёма
Молодец. Жаль не все на планете это понимают.
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