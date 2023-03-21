Циципас о природе: «Давайте защищать и лелеять нашу планету, сохранять ее красоту для будущих поколений»

Стефанос Циципас поделился мыслью о природе

«Природа – одна из самых красивых вещей в мире. То, как листья меняют цвет осенью, шум волн, разбивающихся о берег, красота заснеженного пейзажа. Давайте защищать и лелеять нашу планету, сохранять ее красоту для будущих поколений».

Циципас хочет казаться очень умным. Получается так себе, да еще и феминистки заругали

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