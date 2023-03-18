Швентек после поражения от Рыбакиной: «Испытывала дискомфорт и боль в ребрах»

Теги WTA BNP Paribas Open Ига Швентек Теннис

Первая ракетка мира Ига Швентек прокомментировала поражение от Елены Рыбакиной в полуфинале в Индиан-Уэллс – 2:6, 2:6.

«Тяжелый матч. Я полностью выложилась, но Елена была сильнее.

К сожалению, я испытывала дискомфорт и боль в ребрах, и мне было трудно показывать высочайший уровень.

Сейчас я проконсультируюсь с командой и использую следующие несколько дней для восстановления».

На послематчевой пресс-конференции Швентек прокомментировала вероятность того, что она снимется с турнира в Майами.

«Сейчас я готовлюсь выступать, но посмотрим, что покажут следующие несколько дней. Пока не знаю».

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11 комментариев

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Додик Аксель
Где-то упала шляпа, а у кого-то кепку ветром сдуло после ударов Лены и рёбра заболели...
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costa0545
Наконец вот и на полячку нашлась отмычка, молодец Рыбка, спасительница тура)))
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antoha1896
В футболке Спартака ничего бы не болело)
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round15
У Швентек, как у Цуренко случилась паническая атака, видимо. Как ни крути, Лена - русская.
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Vano from Tbilisi
справедливости ради, но было видно что что-то не так. Индиан-Уэллс проклятое место
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Дмитрий Дибров
Умница Елена , отомстила за ее длинный язык и ненависть к русским ! Спасибо
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Imperor7
Русофобка поганая
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миролюбивый
Швентек ищет оправдания своему поражению.... Не по-чемпионски...
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Великий Алонсо
Резко ребра заболели, когда проиграла, вот это совпадение
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Генадий Адамов
надо ей майку Спартака подарить😂
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Сергей Носков
Сегодня ты плохой танцор, шпунтик.
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