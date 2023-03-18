Швентек после поражения от Рыбакиной: «Испытывала дискомфорт и боль в ребрах»
Первая ракетка мира Ига Швентек прокомментировала поражение от Елены Рыбакиной в полуфинале в Индиан-Уэллс – 2:6, 2:6.
«Тяжелый матч. Я полностью выложилась, но Елена была сильнее.
К сожалению, я испытывала дискомфорт и боль в ребрах, и мне было трудно показывать высочайший уровень.
Сейчас я проконсультируюсь с командой и использую следующие несколько дней для восстановления».
На послематчевой пресс-конференции Швентек прокомментировала вероятность того, что она снимется с турнира в Майами.
«Сейчас я готовлюсь выступать, но посмотрим, что покажут следующие несколько дней. Пока не знаю».
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