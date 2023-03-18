Швентек после поражения от Рыбакиной: «Испытывала дискомфорт и боль в ребрах»

Первая ракетка мира прокомментировала поражение от в полуфинале в Индиан-Уэллс – 2:6, 2:6.

«Тяжелый матч. Я полностью выложилась, но Елена была сильнее.

К сожалению, я испытывала дискомфорт и боль в ребрах, и мне было трудно показывать высочайший уровень.

Сейчас я проконсультируюсь с командой и использую следующие несколько дней для восстановления».

На послематчевой пресс-конференции Швентек прокомментировала вероятность того, что она снимется с турнира в Майами.

«Сейчас я готовлюсь выступать, но посмотрим, что покажут следующие несколько дней. Пока не знаю».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе