Тиафу о том, почему изменил отношение к теннису: «Увидел впереди себя ровесников: Андрея, Зверева, Циципаса. И что, я просто так позволю им забирать себе все деньги?»

рассказал, когда начал серьезнее относиться к теннисной карьере. В Индиан-Уэллс он впервые вышел в полуфинал «Мастерса» и теперь сыграет с .

«У меня очень скромное происхождение. Когда мне было 18-19 лет, я уже стоял в топ-100, про меня говорили, что я сделаю то-то, что я американская надежда, бла-бла-бла. Было тяжело. Я оказался к этому не готов.

Я был молодым, у меня деньги завелись, я наслаждался жизнью. А сейчас я себя умерил.

Самое главное, что я увидел впереди себя ровесников, с которыми играл в юниорах: , , . И что, я просто так позволю им еще долго забирать себе все деньги? Я же с ними играл, иногда их побеждал. Но мне не хватало стабильности. И я решил, что нужно что-то менять.

Я слишком сильно люблю теннис, чтобы в этом не разобраться. Я собрал сильную команду, взял на себя ответственность и стремлюсь понять, насколько хорош я могу быть в этой игре. Я ей многим обязан».

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