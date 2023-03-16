Арина Соболенко: «Знаю, что победа на Australian Open не даст мне никаких преимуществ»

рассказала, как ее настрой изменился после победы на турнире «Большого шлема». В полуфинале в Индиан-Уэллс чемпионка сыграет с Марией Саккари.

«Здорово понимать, что у тебя есть хотя бы один «Большой шлем», что ты достигла этой цели. Конечно, у меня есть и другие.

Никогда не знаешь, что произойдет, поэтому я и продолжаю работать и бороться. Я знаю, что та победа не даст мне никаких преимуществ. Я все равно должна показывать лучшую игру, работать изо всех сил.

Просто приятно осознавать, что я его уже выиграла (улыбается). Раньше у меня не было «Шлема», и я так на себя давила – мне очень хотелось его взять. А сейчас я больше верю в себя, лучше понимаю, что делать в важных матчах. Я стала спокойнее».

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