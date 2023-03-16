Арина Соболенко: «Знаю, что победа на Australian Open не даст мне никаких преимуществ»

Теги WTA BNP Paribas Open Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко рассказала, как ее настрой изменился после победы на турнире «Большого шлема». В полуфинале в Индиан-Уэллс чемпионка Australian Open сыграет с Марией Саккари.

«Здорово понимать, что у тебя есть хотя бы один «Большой шлем», что ты достигла этой цели. Конечно, у меня есть и другие.

Никогда не знаешь, что произойдет, поэтому я и продолжаю работать и бороться. Я знаю, что та победа не даст мне никаких преимуществ. Я все равно должна показывать лучшую игру, работать изо всех сил.

Просто приятно осознавать, что я его уже выиграла (улыбается). Раньше у меня не было «Шлема», и я так на себя давила – мне очень хотелось его взять. А сейчас я больше верю в себя, лучше понимаю, что делать в важных матчах. Я стала спокойнее».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий