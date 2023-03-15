Кырстя впервые с 2017-го обыграла соперницу из топ-5

Теги WTA Сорана Кырстя BNP Paribas Open Каролин Гарсия Теннис

Сорана Кырстя победила №5 Каролин Гарсия в 1/8 финала в Индиан-Уэллс – 6:4, 4:6, 7:5.

Румынка обыграла представительницу топ-5 впервые с 2017 года, когда в Пекине прошла Каролину Плишкову. Тогда же она в прошлый раз добралась до четвертьфинала турнира WTA 1000.

С тех пор Кырстя потерпела два поражения от соперниц этого уровня. В целом ее баланс побед и поражений в матчах с топ-5 – 6:20.

Теперь Кырстя поборется с первой ракеткой мира Игой Швентек.

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