13 сеяных проиграли во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс – максимум с 2007 года

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13 сеяных игроков проиграли в первом же матче «Мастерса» в Индиан-Уэллс. В истории турнира больше сеяных выбыли после второго круга только в 2007-м – тогда их было 14.

При этом из топ-15 посева проиграл только Стефанос Циципас (2). В целом во втором раунде выбыли:

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