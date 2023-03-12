13 сеяных проиграли во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс – максимум с 2007 года
13 сеяных игроков проиграли в первом же матче «Мастерса» в Индиан-Уэллс. В истории турнира больше сеяных выбыли после второго круга только в 2007-м – тогда их было 14.
При этом из топ-15 посева проиграл только Стефанос Циципас (2). В целом во втором раунде выбыли:
- Стефанос Циципас (2);
- Алекс де Минаур (16);
- Борна Чорич (18);
- Лоренцо Музетти (19);
- Маттео Берреттини (20);
- Григор Димитров (21);
- Роберто Баутиста-Агут (22);
- Дэн Эванс (24);
- Денис Шаповалов (25);
- Миомир Кецманович (26);
- Ботик ван де Зандшульп (28);
- Йошихито Нишиока (29);
- Максим Кресси (32).
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