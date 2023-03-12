13 сеяных проиграли во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс – максимум с 2007 года

13 сеяных игроков проиграли в первом же матче «Мастерса» в Индиан-Уэллс. В истории турнира больше сеяных выбыли после второго круга только в 2007-м – тогда их было 14.

При этом из топ-15 посева проиграл только Стефанос Циципас (2). В целом во втором раунде выбыли:

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе