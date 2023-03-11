«Научи меня обыгрывать Даниила». Рублев ответил на просьбу подростка с трибун

после матча с во втором круге Индиан-Уэллс (6:4, 6:3) традиционно долго раздавал автографы.

Как сообщает работающая на турнире журналистка Блэр Хенли, он оставил подпись или сделал фото со всеми желающими. На тот момент уже было позже 11 часов вечера по местному времени.

Один из подростков на трибунах его попросил: «Научи меня обыгрывать [Медведева]». Рублев посмеялся и ответил: «Я сам не знаю. Предыдущий матч проиграл 2:6, 2:6».

После финала в Дубае Рублев уступает 2:5 во встречах с Медведевым на уровне .

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