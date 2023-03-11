«Научи меня обыгрывать Даниила». Рублев ответил на просьбу подростка с трибун

Теги болельщики ATP BNP Paribas Open Андрей Рублев Даниил Медведев Теннис

Андрей Рублев после матча с Иржи Лехечкой во втором круге Индиан-Уэллс (6:4, 6:3) традиционно долго раздавал автографы.

Как сообщает работающая на турнире журналистка Блэр Хенли, он оставил подпись или сделал фото со всеми желающими. На тот момент уже было позже 11 часов вечера по местному времени.

Один из подростков на трибунах его попросил: «Научи меня обыгрывать Даниила [Медведева]». Рублев посмеялся и ответил: «Я сам не знаю. Предыдущий матч проиграл 2:6, 2:6».

После финала в Дубае Рублев уступает 2:5 во встречах с Медведевым на уровне ATP.

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2 комментария

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Sonder
ниткин правда не понимает, что заголовок не вяжется с текстом?
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+2
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sashati
Это намек - типа врач исцели себя сам!)
0
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