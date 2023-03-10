Рууд об участии в документальном сериале: «Netflix почти не снимал мою личную жизнь, потому что мне было не очень комфортно. Я мог бы больше раскрыться, если бы захотел»

поделился, что хотел бы увидеть в продолжении документального сериала Netflix про теннис.

«Если честно, хотелось бы, чтобы во второй половине этого сезона и в следующем побольше рассказывали о сетках и о классных матчах, где у игроков есть история. В первой части этого было не так много.

Например, на моем пути в финал «Ролан Гаррос» было несколько интересных матчей. В третьем круге я уступал 1:2 по сетам и отыгрался. Во втором играл со скандинавом, финским теннисистом, а в четвертьфинале – с еще одним скандинавом, Руне, тогда был напряженный матч, а мы этого не увидели.

Netflix почти не снимал мою личную жизнь, потому что мне было не очень комфортно, например, они не были в моем гостиничном номере, не говорили с моей девушкой Марией. Ей было не очень комфортно, поэтому мы от многого отказались. Мне кажется, я мог бы больше раскрыться на экране, если бы захотел и позволил им прийти ко мне в номер или на ужин, но я скорее старался запечатлеть теннисную сторону жизни».

Также он рассказал, повлияло ли шоу на его известность.

«Я неделю тренировался во Флориде перед поездкой в Акапулько, и одна женщина подошла ко мне в супермаркете и сказала: «Мы с мужем видели вас в сериале Netflix», так что был один такой случай. Я не стал в одночасье мировой суперзвездой, но сериал посмотрело много людей».

Красивая Шарапова, депрессия и незримый Надаль – это сериал Netflix про теннис. Картинка яркая, но суть хромает

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