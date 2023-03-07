Netflix анонсировал второй сезон теннисного сериала Break Point
Netflix анонсировал второй сезон теннисного сериала Break Point. Премьера состоится в 2024 году.
В съемках участвуют Карлос Алькарас, Хольгер Руне и Каролин Гарсия.
Напомним, вторая часть первого сезона выйдет летом.
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